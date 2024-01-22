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迷你紅蘿蔔方便？風味質地較差又貴

編譯周靜芝 / 即時報導
紅蘿蔔。Image by congerdesign from Pixabay
紅蘿蔔。Image by congerdesign from Pixabay

在超市裡，會發現有兩種紅蘿蔔：一是整根的紅蘿蔔（有時還帶著綠葉），另一種則是袋裝、拇指大小的迷你紅蘿蔔，去皮後即可食用，十分方便。雖然許多人喜歡能快速、方便地吃到更多蔬菜，但美食網站Tasting Table指出，在把一袋迷你紅蘿蔔放入購物車前，最好先想想它的一些缺點。

首先，消費者可能不知道這些迷你紅蘿蔔其實是從更大的紅蘿蔔切下來的。利用機器將大的紅蘿蔔削皮、切成規則形狀，這些處理過的紅蘿蔔缺少生長時的保護皮，容易變乾。而且切成小塊的紅蘿蔔已失去原本的風味，買了它等於欺騙自己，吃下口感、味道都大為遜色的蔬菜。

為了克服快速變乾的缺點，迷你紅蘿蔔會以清水沖洗，防止刮去外皮、形狀一致的紅蘿蔔塊出現不美觀的白霜；不過，另一個缺點是，這些水分也會讓它存放在冰箱時表面容易變得黏滑。

迷你紅蘿蔔的方便，讓它自1980年代被「發明」以來，銷量便一路飆升，創下數十年來最高紀錄，且受歡迎程度有增無減。根據企業管理顧問公司Mordor Intelligence的報告，2019年，迷你紅蘿蔔佔全美紅蘿蔔銷量的一半以上。

儘管如此，當選擇購買迷你紅蘿蔔、為同等重量付出更多、甚至雙倍價錢時，損失的不只是荷包，還錯過了新鮮紅蘿蔔的真正風味。Tasting Table強調，在購買迷你紅蘿蔔時，最好同時考慮味蕾與預算；或許會發現整根紅蘿蔔的味道與較低的價格，才是明智之選。

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