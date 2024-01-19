四層肉餅超過癮 麥當勞「無敵大麥克」限時回歸

圖為麥當勞大麥克(Big Mac)漢堡 。美聯社

麥當勞 人氣商品「無敵大麥克」(Double Big Mac) 1月24日起將在全國限時回歸，原本的兩層牛肉排增加為四層，肉量加倍、美味升級!

2020年3月麥當勞曾短暫販售此款無敵大麥克漢堡，不巧推出不久後新冠疫情 即侵襲美國，迫使連鎖速食店業者縮減營業時間，減少菜單供應，無敵大麥克也受到影響。

與先前的版本不同，這次回歸的無敵大麥克強調麥當勞對其核心漢堡產品所做的大改革，包括更鬆軟的麵包、調整烤架設置提升燒烤效果、改善起司融化的方式，還有更多的醬汁。

限時商品通常是為了吸引顧客而祭出的行銷策略，但麥當勞推出無敵大麥克還有其他原因。

上個月麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)向有線電視新聞網(CNN)透露，顧客渴望更大的漢堡，而麥當勞正在為此做準備，販售無敵大麥克是提供大漢堡其中一種較簡單的方法，因為員工不需要做額外的工作，而且食材也來自現有原料。

在宣布無敵大麥克回歸消息之際，許多顧客正在尋求減少支出，而昂貴的麥當勞漢堡已經成為通貨膨脹 的象徵。

因此，即將推出的漢堡雖然份量更大，但可能不會賣太貴，坎普辛斯基表示：「我們認為將能提供一個比其他地方還要划算的美味大漢堡」。

過去麥當勞也曾販售不同版本的大麥克；例如2017、2018年推出的超大麥克(Grand Mac)和小麥克(Mac Jr.)。