我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌華人雙屍案 科技圈震驚揭矽谷生活壓力大

機上載53人 美國航空客機下雪天著陸衝出跑道

四層肉餅超過癮 麥當勞「無敵大麥克」限時回歸

編譯徐薏茹／即時報導
圖為麥當勞大麥克(Big Mac)漢堡 。美聯社
圖為麥當勞大麥克(Big Mac)漢堡 。美聯社

麥當勞人氣商品「無敵大麥克」(Double Big Mac) 1月24日起將在全國限時回歸，原本的兩層牛肉排增加為四層，肉量加倍、美味升級!

2020年3月麥當勞曾短暫販售此款無敵大麥克漢堡，不巧推出不久後新冠疫情即侵襲美國，迫使連鎖速食店業者縮減營業時間，減少菜單供應，無敵大麥克也受到影響。

與先前的版本不同，這次回歸的無敵大麥克強調麥當勞對其核心漢堡產品所做的大改革，包括更鬆軟的麵包、調整烤架設置提升燒烤效果、改善起司融化的方式，還有更多的醬汁。

限時商品通常是為了吸引顧客而祭出的行銷策略，但麥當勞推出無敵大麥克還有其他原因。

上個月麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)向有線電視新聞網(CNN)透露，顧客渴望更大的漢堡，而麥當勞正在為此做準備，販售無敵大麥克是提供大漢堡其中一種較簡單的方法，因為員工不需要做額外的工作，而且食材也來自現有原料。

在宣布無敵大麥克回歸消息之際，許多顧客正在尋求減少支出，而昂貴的麥當勞漢堡已經成為通貨膨脹的象徵。

因此，即將推出的漢堡雖然份量更大，但可能不會賣太貴，坎普辛斯基表示：「我們認為將能提供一個比其他地方還要划算的美味大漢堡」。

過去麥當勞也曾販售不同版本的大麥克；例如2017、2018年推出的超大麥克(Grand Mac)和小麥克(Mac Jr.)。

麥當勞 疫情 通貨膨脹

上一則

新車均價5萬元、二手車也漲 逾6成家庭養車難

下一則

賀龍年 星巴克推三款新杯

延伸閱讀

中國人口負成長 紐時：源於根深蒂固性別不平等

中國人口負成長 紐時：源於根深蒂固性別不平等
美國麥當勞承諾「漢堡會愈來愈大」雙層大麥克要回來了

美國麥當勞承諾「漢堡會愈來愈大」雙層大麥克要回來了
猶他州性侵犯詐死潛逃蘇格蘭 治療新冠被認出引渡返美

猶他州性侵犯詐死潛逃蘇格蘭 治療新冠被認出引渡返美
妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

熱門新聞

馬鈴薯泥。Photo by Anna Stampfli on Unsplash

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

2024-01-12 12:24
Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

2024-01-16 11:50
羽衣甘藍（kale）。Image by Ralph from Pixabay

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

2024-01-15 10:47
天竺鼠。Image by Tobias Heine from Pixabay

17歲華裔少女為天竺鼠「設計住家」 去年賺進41萬元

2024-01-16 09:52
知名連鎖賣場好市多。美聯社

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

2024-01-11 13:36
好市多準備打擊會員卡共享行為，自助結帳和進入賣場出現新要求。美聯社

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

2024-01-17 12:59

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習
好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔