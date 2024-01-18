把握這個原理 輕鬆給熟蛋剝殼

要想剝出一顆白白亮亮的完美水煮蛋，其中的祕訣就是冷熱衝擊(Thermal shock)。(Pexels)

水煮蛋是種好吃又百搭的食物，但要煮出漂亮、光滑又好剝的水煮蛋，卻是讓許多人傷透腦筋；別擔心，讓我們告訴你要如何做，才能剝出一顆白白亮亮的完美水煮蛋；其中的祕訣就是：冷熱衝擊(Thermal shock)。

給水煮蛋剝皮時的最大挑戰，就是要將蛋白和頑固的蛋殼順利分開；蛋白和蛋殼之間的薄膜，通常都會緊緊的黏在蛋白上，讓人無法順利且完美的剝下蛋殼。

冷熱衝擊就是輕鬆剝出完美水煮蛋秘密的關鍵；其重點是要讓水煮蛋經歷快速溫度變化，好在薄膜和蛋殼之間形成微小的空隙；這些空隙有助給水煮蛋剝殼變得輕而易舉。

冷熱衝擊最常見的作法，就是將剛煮出來，溫度仍非常高的水煮蛋，立即轉移到一碗冰水中；這種溫度快速變化，會導致雞蛋 輕微收縮，因此脫離蛋殼，讓蛋殼變得更容易剝掉。但你不知道的是，從冷到熱的溫度變化，也能有同樣的效果。

你也可以把冷的熟雞蛋放入熱水中來取得相同的結果；隨著雞蛋升溫，蛋膜和蛋殼間，也會出現同樣的空隙，讓你可以輕鬆剝下蛋殼。

你只需要把煮好冰起來的蛋，直接從冰箱拿出來，放入一碗熱水中，但請注意，千萬不要用沸騰的熱水，因為這樣反會增加你水煮蛋的熟度；在熱水加溫雞蛋的同時，雞蛋內膜會與蛋殼分離；接著，再將雞蛋放入常溫水中，就可以輕鬆剝下蛋殼，甚至比在水龍頭下，靠水流沖掉蛋殼更容易，而且也可避免零碎的小蛋殼，在白嫩的水煮蛋上留下刮痕。