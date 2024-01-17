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訊息曖昧 情人節甜心糖呼應Z世代戀愛觀

編譯彭尚興／即時報導
被稱為愛情對話糖的「甜心糖」(Sweethearts candies)在停產五年之後，今年情人節前夕重現江湖，但傳遞的卻是完全不同於以往的「甜蜜、混亂、虛無和字面混淆的訊息」。美聯社
被稱為愛情對話糖的「甜心糖」(Sweethearts candies)在停產五年之後，今年情人節前夕重現江湖，但傳遞的卻是完全不同於以往的「甜蜜、混亂、虛無和字面混淆的訊息」。美聯社

還記得那些印有諸如「我愛妳」、「想你」之類甜言蜜語的愛心形狀硬糖果嗎？又被稱為愛情對話糖的「甜心糖」(Sweethearts candies)在停產五年之後，今年情人節前夕重現江湖，但傳遞的卻是完全不同於以往的「甜蜜、混亂、虛無和字面混淆的訊息」。

製造商史潘格勒糖果公司(Spangler Candy Company)在新聞發布中表示，「特別設計的包裝盒中裝有模糊、印刷錯誤的糖果，就如同Ｚ世代的愛情關係一樣令人看不懂。」這家糖果公暗指的是現代男女之間的「狀態關係」(situationship)。

這個被牛津字典收錄為2023年度代表性字彙之一的新創單字，是由狀態situation和關係relationship兩字複合而成，意指尚未正式確定的戀愛關係。但這個字的實際含意，遠比辭典的解釋更為複雜。

根據克利夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)的定義，situationship是指感情交往中的一方或雙方尚未正式確定彼此關係屬性，親密程度介於「我剛好來出差，妳有空一起吃個飯或喝杯咖啡嗎」到「妳會帶去出席『攜伴參加』活動的對象」之間，狀態關係沒有標籤、排他性或界限。

而約會應用程式Tinder的線上調查發現，年輕單身人士現在認為狀態關係也是正式的關係狀態之一，儘管這是種交往方式充滿不確定性，且未經承諾。

「單身人士今年將狀態關係提升到另一個境界，甜心糖對此表示支持；」史潘格勒行銷副總裁布洛克(Evan Brock)表示，「甜心糖表面的字體印刷並不是永遠完美無瑕，我們藉此方式來擁抱那些激發通俗文化的不完美。」

1866年，一位名叫蔡斯(Daniel Chase)的機械工匠發明了在糖果表面印刷字體的技術和機器，甜心糖因而誕生。甜心糖雖是情人節的應景商品，但生產線全年運作，分批生產不同口味的糖果，儲存起來，然後在九月過後開始混和包裝，趕在新年後上市。全盛時期，每天可生產10萬磅的糖果，全部在六個星期內賣光。

狀態關係版甜心糖已經上市，只在網路販售。

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