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好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

編譯俞仲慈／即時報導
烤雞。Image by moerschy from Pixabay
烤雞。Image by moerschy from Pixabay

通膨居高不下，生活開銷增加，許多民眾都節衣縮食，專業廚師麗茲·布里斯欽(Lizzy Briskin)建議民眾去知名大賣場好市多(Costco)採購售價5元的烤全雞，就可以輕鬆料理一周雙人份菜單，省時省錢又美味。

一、雞肉奶油起司義大利

先將起司、櫻桃番茄(Cherry Tomato)或罐裝番茄放入烤盤，一起放入華氏400度烤箱烘烤，小番茄烤熟後變得又香又甜，當起司表面烤成金黃色，再和煮熟的義大利麵、好市多烤雞(切丁或切絲)攪拌均勻，即可上桌。

二、墨西哥雞肉餐

先將烤雞切丁拌入莎莎醬備用，再準備玉米餅或其他穀物，若沒空的話，直接用微波爐加熱一包Somos墨西哥即時雜糧飯(Mexican street-corn rice)，倒入雞肉莎莎醬以及個人喜歡的配料，例如豆子、酪梨醬、起司以及蔬菜和香料等，就可以在家中享用連鎖快餐店奇波雷(Chipotle)的墨西哥美食。

三、雞肉沙拉三明治

首先將雞肉拌入美乃滋或希臘式優格，攪拌均勻後，再添加冰箱裡的醃黃瓜丁、義大利香腸、芹菜或青椒等食材，還可加入少量葡萄乾來提味，然後直接將烤雞沙拉放在烤好的熱麵包、餅乾或綠色生菜上，就是一道營養豐富的健康午餐。

四、雞肉玉米餅

好市多烤雞還可以搭配玉米餅、起司和辣醬，做成三種不同的午餐，或者用麵包取代玉米餅，製作烤雞肉起司，吃不完的雞肉可以切丁食用，是日常三餐最佳蛋白質補充品。

五、烤馬鈴薯加雞肉

先將馬鈴薯(或地瓜)放入華氏400度烤箱烤約40至60分鐘，直到叉子很容易刺穿為止，再把馬鈴薯切開、搗鬆，接著拌入軟化奶油、鹽和胡椒粉一起調味，再加入任何自己喜歡的配料，如雞丁、酸奶油、辣醬和香料等。

六、雞湯

周末時間充裕，也是好市多烤雞再次利用的好時機，因為剩下的雞骨和雞皮可以拿來熬湯，只要將整副雞骨放入湯鍋，加入切塊的洋蔥、胡蘿蔔和芹菜，熬煮約四小時，再過濾殘渣，一道香甜美味的清雞湯，可以為工作勞累的你增添滿滿的能量。

好市多 義大利 墨西哥

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