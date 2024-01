南方傳統新年吃黑眼豆燉菜 源自南北戰爭悲慘歷史

黑眼豆( black-eyed peas)。Image by PDPics from Pixabay

美國南方傳統在新年第一天一定要吃「跳躍約翰」(Hoppin' John),據說吃了會財運亨通一整年。這道家常菜基本做法很簡單,就是黑眼豆( black-eyed peas)加寬葉羽衣甘藍(collard greens)和肉類一起燉,火雞、火腿或培根都可以,然後澆在米飯上,配著玉米麵包(cornbread)吃,通常還會淋上辣醬調味。也有人乾脆將白米或長米直接混進食材裡一起煮。

每樣食材,各自有不同的意義:豆子代表圓圓的錢幣,綠葉菜象徵綠油油的美鈔,玉米麵包就像是黃澄澄的金塊。

然而這道菜卻有著非常卑微的起源。黑眼豆源自西非,18世紀初期隨著黑奴被引進新大陸。由於黑奴家庭普遍人口眾多,而奴隸主提供的糧食通常都不夠一家子溫飽,所以就將黑眼豆加上蔬菜雜糧敦煮成一鍋,補充糧食不足。後來這道菜也逐漸在貧窮的白人間流傳開來,尤其是在卡羅萊納地區。

19世紀中葉的農民曆(The Farmers' Almanac)中,已經有關於黑眼豆燉菜的記載,而且還提到當時一句南方諺語:「元旦吃得寒酸,其餘整年才吃得好。」(Eat poor on New Year's, and eat fat the rest of the year.) 可見當時已經有在新年當天食用黑眼豆的習俗。

至於「跳躍約翰」的做法,則首見於1849年出版的食譜 集「卡羅萊納主婦」(The Carolina Housewife)。傳說這道菜是由喬治亞州 一位名叫約翰的獨腳廚師發明的,他雙手做菜時無法拿柺杖支撐身體,只能用一隻腳跳來跳去,因此得名。

南北戰爭爆發後,糧食供應緊張。聯邦軍掠奪南方農業地帶糧食和牲畜,除了供己方部隊士兵食用,也藉此斬斷邦聯軍的後勤補給線。北佬什麼都搶,就是不要黑眼豆,因為他們認為這東西是動物飼料。幸好如此,南方軍民,無論貧富,才免於餓死。

無論如何,黑眼豆的營養成分極高,富含蛋白質、多種維生素和礦物質,有預防貧血、降血壓、保護眼睛、鞏固牙齒及骨骼,抗氧化等效果。感恩和聖誕假期大吃大喝之後,在新年來上一碗燉黑眼豆,其實也頗符合養生之道。