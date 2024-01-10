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南方傳統新年吃黑眼豆燉菜 源自南北戰爭悲慘歷史

編譯彭尚興／即時報導
黑眼豆( black-eyed peas)。Image by PDPics from Pixabay
黑眼豆( black-eyed peas)。Image by PDPics from Pixabay

美國南方傳統在新年第一天一定要吃「跳躍約翰」(Hoppin' John)，據說吃了會財運亨通一整年。這道家常菜基本做法很簡單，就是黑眼豆( black-eyed peas)加寬葉羽衣甘藍(collard greens)和肉類一起燉，火雞、火腿或培根都可以，然後澆在米飯上，配著玉米麵包(cornbread)吃，通常還會淋上辣醬調味。也有人乾脆將白米或長米直接混進食材裡一起煮。

每樣食材，各自有不同的意義：豆子代表圓圓的錢幣，綠葉菜象徵綠油油的美鈔，玉米麵包就像是黃澄澄的金塊。

然而這道菜卻有著非常卑微的起源。黑眼豆源自西非，18世紀初期隨著黑奴被引進新大陸。由於黑奴家庭普遍人口眾多，而奴隸主提供的糧食通常都不夠一家子溫飽，所以就將黑眼豆加上蔬菜雜糧敦煮成一鍋，補充糧食不足。後來這道菜也逐漸在貧窮的白人間流傳開來，尤其是在卡羅萊納地區。

19世紀中葉的農民曆(The Farmers' Almanac)中，已經有關於黑眼豆燉菜的記載，而且還提到當時一句南方諺語：「元旦吃得寒酸，其餘整年才吃得好。」(Eat poor on New Year's, and eat fat the rest of the year.) 可見當時已經有在新年當天食用黑眼豆的習俗。

至於「跳躍約翰」的做法，則首見於1849年出版的食譜集「卡羅萊納主婦」(The Carolina Housewife)。傳說這道菜是由喬治亞州一位名叫約翰的獨腳廚師發明的，他雙手做菜時無法拿柺杖支撐身體，只能用一隻腳跳來跳去，因此得名。

南北戰爭爆發後，糧食供應緊張。聯邦軍掠奪南方農業地帶糧食和牲畜，除了供己方部隊士兵食用，也藉此斬斷邦聯軍的後勤補給線。北佬什麼都搶，就是不要黑眼豆，因為他們認為這東西是動物飼料。幸好如此，南方軍民，無論貧富，才免於餓死。

無論如何，黑眼豆的營養成分極高，富含蛋白質、多種維生素和礦物質，有預防貧血、降血壓、保護眼睛、鞏固牙齒及骨骼，抗氧化等效果。感恩和聖誕假期大吃大喝之後，在新年來上一碗燉黑眼豆，其實也頗符合養生之道。

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