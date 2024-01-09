追求逆齡抗老 富豪分享超級蔬菜餐和堅果布丁甜點

青花菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

生物科技富豪約翰遜(Bryan Johnson)每年花費200萬元進行「藍圖計畫」(Project Blueprint)強化治療，企圖逆轉生理年齡，其中包括恪守蔬果飲食法，食譜 包括「超級蔬菜」(Super Veggie)和「堅果布丁」(Nutty Pudding)。

約翰遜創辦支付公司「布倫特里」(Braintree)，並於2013年以8億元把公司賣給網購平台eBay致富，身價億萬的約翰遜坦言往年曾做出不利健康的決定，包括深夜暴吃碳水化合物和糖，因此自2019年開始改變生活方式。

影片來源：youtube/Bryan Johnson

如今，46歲的約翰遜早餐會喝一杯營養補充物質豐富的「綠色巨人」(Green Giant)冰沙，午餐吃一碗蔬菜，甜點則是水果和堅果布丁。他說，這樣每天攝取約1977大卡。

約翰遜在YouTube 頻道影片中分享如何在20分鐘內，做好號稱能夠抗老的「超級蔬菜」；他說，這是攝取蔬菜的好方法，材料包括一碗煮熟的黑扁豆，上面放著川燙青花菜、白花菜和蘑菇，佐以香料、香草和健康脂肪，他通常需要34分鐘才能吃完這碗「超級蔬菜」。

約翰遜的飲食相對一般人嚴格，但仍保有甜食空間；他常吃「堅果布丁」，這是混合堅果、水果、植物奶和紅石榴汁打成的果昔冰沙，可搭配布丁、奇亞籽、豌豆蛋白和多種莓果一起吃。

約翰遜只在上午6時到11時進食，上午8時左右吃午餐；他說，一整天「最悲傷的時刻」，就是他吃下最後一口堅果布丁的時候，通常是上午11時左右。

約翰遜在影片中強調，他的飲食法則不只是「方便、酷炫或流行」，而是明顯對身體有幫助；他說，這些食譜讓他不再想吃垃圾食物。

除了飲食之外，約翰遜每天服用數十種營養品、運動，並定期接受健康檢查，包括抽血和磁振造影(MRI)檢驗。

約翰遜追求逆齡，曾遠赴加勒比海一座遙遠的荒島，接受每劑2萬5000元的注射基因治療。