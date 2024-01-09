我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中最怕的男人vs戰狼外交官 日前駐中大使交鋒華春瑩

商家頻繁被竊不堪其擾 紐約州長承諾重點打擊

追求逆齡抗老 富豪分享超級蔬菜餐和堅果布丁甜點

編譯陳韻涵／即時報導
青花菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash
青花菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

生物科技富豪約翰遜(Bryan Johnson)每年花費200萬元進行「藍圖計畫」(Project Blueprint)強化治療，企圖逆轉生理年齡，其中包括恪守蔬果飲食法，食譜包括「超級蔬菜」(Super Veggie)和「堅果布丁」(Nutty Pudding)。

約翰遜創辦支付公司「布倫特里」(Braintree)，並於2013年以8億元把公司賣給網購平台eBay致富，身價億萬的約翰遜坦言往年曾做出不利健康的決定，包括深夜暴吃碳水化合物和糖，因此自2019年開始改變生活方式。

影片來源：youtube/Bryan Johnson

如今，46歲的約翰遜早餐會喝一杯營養補充物質豐富的「綠色巨人」(Green Giant)冰沙，午餐吃一碗蔬菜，甜點則是水果和堅果布丁。他說，這樣每天攝取約1977大卡。

約翰遜在YouTube頻道影片中分享如何在20分鐘內，做好號稱能夠抗老的「超級蔬菜」；他說，這是攝取蔬菜的好方法，材料包括一碗煮熟的黑扁豆，上面放著川燙青花菜、白花菜和蘑菇，佐以香料、香草和健康脂肪，他通常需要34分鐘才能吃完這碗「超級蔬菜」。

約翰遜的飲食相對一般人嚴格，但仍保有甜食空間；他常吃「堅果布丁」，這是混合堅果、水果、植物奶和紅石榴汁打成的果昔冰沙，可搭配布丁、奇亞籽、豌豆蛋白和多種莓果一起吃。

約翰遜只在上午6時到11時進食，上午8時左右吃午餐；他說，一整天「最悲傷的時刻」，就是他吃下最後一口堅果布丁的時候，通常是上午11時左右。

約翰遜在影片中強調，他的飲食法則不只是「方便、酷炫或流行」，而是明顯對身體有幫助；他說，這些食譜讓他不再想吃垃圾食物。

除了飲食之外，約翰遜每天服用數十種營養品、運動，並定期接受健康檢查，包括抽血和磁振造影(MRI)檢驗。

約翰遜追求逆齡，曾遠赴加勒比海一座遙遠的荒島，接受每劑2萬5000元的注射基因治療。

食譜 YouTube

上一則

星巴克得來速 也可自帶乾淨環保杯

延伸閱讀

女泰山童年在叢林中被卷尾猴養大 後被賣妓院離奇身世坎坷

女泰山童年在叢林中被卷尾猴養大 後被賣妓院離奇身世坎坷
屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治

屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治
燒毀懷俄明州唯一墮胎診所 女子判刑5年賠30萬

燒毀懷俄明州唯一墮胎診所 女子判刑5年賠30萬
關鍵州民主黨人怕被拜登拖累 「選民對他就是無感」

關鍵州民主黨人怕被拜登拖累 「選民對他就是無感」

熱門新聞

豐田(Toyota) Camry。美聯社

可靠、問題少 這10款車你應買二手車

2024-01-05 10:53
Image by Interior Lens from Pixabay

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

2024-01-02 09:44
牡蠣。Image by Jean Louis Tosque from Pixabay

食安專家上餐館 絕不點這4道菜

2024-01-08 10:01
法國汽車製造商Bugatti logo。 路透

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

2024-01-03 10:52
玉米片。Image by Hans from Pixabay

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

2024-01-04 11:33
雞蛋。Image by Martin Diaz from Pixabay

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

2024-01-08 11:18

超人氣

更多 >
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲
郵輪行程結束下船後 乘客發現車泡海水毀了

郵輪行程結束下船後 乘客發現車泡海水毀了