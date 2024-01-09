遭誣指賣狗肉 泰式餐廳換址捲土重來

重新開幕第一天，高朋滿座。(美聯社)

加州 弗雷斯諾(Fresno)的Love & Thai泰式餐廳，去年5月被一名所謂動物保護人士誣指店內賣狗肉；才開了七個月的餐廳即因騷擾不斷，短短幾天內，在安全顧慮下暫停營業。餐廳面臨的無的放矢和激烈反應，明顯根植於「亞裔 吃狗肉」種族刻板印象；對現年41歲的餐廳老闆拉薩文(David Rasavong)來說，感受尤其深切。

疫情期間湧現的「停止仇恨亞裔」口號大響了三年，但基於種族主義刻板印象的無謂說法，仍硬生生毀掉一家用心經營的亞裔家庭餐廳，令許多人惋惜。

拉薩文告訴美聯社，被人誣指賣狗肉次日，尖酸刻薄的語音留言和電話紛至沓來。想起其中一名打電話來辱罵騷擾的老婦人聲音，他仍會不由自主地全身緊繃；他說：「對方嫌惡地對我大吼，我記得最後聽到她說的話是：『滾回你那個他X的吃狗國家去吧。』」

令人欣慰的是，越來越多人希望能分辨事實；傳統和新興媒體對於亞裔社區美食和文化的興趣，也不斷增長中。拉薩文很快得到社區大量支持，原來的餐廳關門，醞釀出全新的開始。

一家購物中心物業經理提供他接手另一餐廳空間的機會；兩位室內設計師盛情提供免費服務。Love & Thai餐廳去年11月3日在充滿善意的新址盛大開幕。拉薩文說，一整天高朋滿座，市府還特別發文致意。

「可疑的美食：美國吃亞洲菜的文化政治」一書作者羅伯特·辜(Robert Ku)指出，幾世紀來，世界各地包括希臘人、羅馬人和二戰期間的法國人都有關於吃狗肉的記載。但中國移民 來美時，人們記得「中國人是有奇怪飲食習慣的奇怪民族」，把吃狗肉和中國人連結在一起；其他亞洲移民陸續到來，這種刻板印象也蔓延到他們身上。辜表示，「這其實也是模糊亞裔身分，不管你是泰國人、韓國人、越南人還是柬埔寨人；都被看成同一種人。」