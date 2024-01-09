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「星期五」餐廳轉型 關閉36生意差分店

編譯俞仲慈／綜合報導
TGI Fridays在半年前開始變更菜單，2023年10月菜單首次加入日式料理壽司。(美聯社)
TGI Fridays在半年前開始變更菜單，2023年10月菜單首次加入日式料理壽司。(美聯社)

新年假期一結束，老顧客前往「星期五」(TGI Fridays)連鎖餐廳用餐，赫然發現門口張貼關店告示：「我們很遺憾通知大家，自2024年1月2日起，本址結束營業。」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這是「星期五」餐廳推動企業升級的一環，將關閉全美營收欠佳的36家分店。

根據TGI Fridays官網公布的聲明，結束營業的分店分布12州，包括康乃狄克、新罕布夏、加州、賓州各一家店，科羅拉多、佛羅里達、馬里蘭州各兩家，紐約、維吉尼亞及德州各四家店，麻州六家，以及新澤西州八家，總計36家分店。

每日郵報報導指出，TGI Fridays在半年前開始變更菜單，2023年10月菜單首次加入日式料理壽司、更新雞尾酒酒單，以及推出三元起跳的開胃菜新菜單，力圖推陳出新，以追上競爭對手Applebee's和Chili's的腳步。

TGI Fridays美國總裁兼營運長瑞斯利(Ray Risley)表示：「透過強化加盟模式並關閉營業欠佳的分店，我們將為TGI Fridays創造前所未有的機會，以進一步達成未來目標。」

關門分店多位於麻州、新澤西、紐約、德州和維吉尼亞，約有1250名員工生計受到影響，TGI Fridays將協調其中八成、約上千員工轉調至其他分店繼續工作。

瑞斯利表示：「我們首要任務始終就是為每位顧客提供最好的用餐經驗，我們已經找到優化與簡化營業的機會，以保證能夠符合甚至超越TGI Fridays品牌形象。」

另外位於麻州六家和新罕布夏州兩家直營餐廳將出售給前執行長布蘭契特(Ray Blanchette)，但目前尚不清楚分店出售後，是否仍繼續以TGI Fridays品牌經營或改掛其他連鎖餐廳招牌。

報導指出，布蘭契特去年5月離職後，TGI Fridays為了企業轉型，任命斯潘格勒(Weldon Spangler)擔任執行長並推動一系列革新。

「星期五」連鎖餐廳宣布，為推動企業升級，將關閉全美營業欠佳的36家分店。(TGI...
「星期五」連鎖餐廳宣布，為推動企業升級，將關閉全美營業欠佳的36家分店。(TGI Fridays官網)

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