星巴克得來速 也可自帶乾淨環保杯

連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)正在增加顧客可使用個人環保杯裝的飲品選擇，以減少外帶咖啡杯造成的大量浪費。(美聯社)

連鎖咖啡 店星巴克 (Starbucks)正在增加顧客可使用個人環保杯裝的飲品選擇，以減少外帶咖啡杯造成的大量浪費；即日起，星巴克於得來速車道和應用程式訂單中，新增可重複使用杯子的選項，先前僅限定親自在店面點餐可選擇使用個人環保杯。

在得來速點餐時，顧客需告知咖啡師有自行攜帶乾淨的個人環保杯，員工將在領餐窗口領取環保杯，並使用「無接觸容器」，確保衛生與安全。

若透過星巴克應用程式訂餐，可在客製化服務(customization)按鈕中找到新增的「個人杯」(personal cup)選項，顧客下訂單後將個人環保杯帶至店面交給咖啡師，同樣使用「無接觸容器」。

星巴克提醒兩點事項需要注意，裝飲料的環保杯務必清洗乾淨，咖啡師不會再沖洗，另外也不接受大於40盎司的杯子。

這次新增的服務是一次重大進展，因為得來速和應用程式點餐共占星巴克美國據點銷售的70%，兩種點餐途徑自新冠疫情 以來更受歡迎。

星巴克的傳統熱飲杯由塑膠和紙製成，難以回收，促使星巴克重新思考各種方法減少其廢棄物產量，目標是到2030年減少50%。

顧客每次使用個人環保杯可獲得10分錢的折扣，星巴克獎勵計畫會員還可獲得25顆星獎勵，新推出的環保杯計畫目前已在美國及加拿大據點實施，但不適用於透過第三方平台點餐的訂單，如DoorDash、Uber Eats等。