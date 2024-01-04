我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

愛阿華州佩里高中校園槍擊 死傷不明

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

編譯潘勛／即時報導
玉米片。Image by Hans from Pixabay
玉米片。Image by Hans from Pixabay

垃圾食物雖然好吃到叫人忍不住，但它們對心臟健康卻是最大敵人，心臟科醫生克羅達斯(Elizabeth Klodas)醫指出，有種垃圾食品自己是絕對不會吃的，那便是薯片、玉米片。

烤起司辣味玉米片、玉米脆泡芙、馬鈴薯片名列美國最流行零食，但是它們添加劑很多，纖維素及其他有益的營養素卻很低。

克羅達斯表示，每天只吃一包薯片零食，重約一盎司，一年下來就等於倒大約四分之三杯的鹽到你體內，讓你變胖15磅。太多鹽也會增加你的血壓，變胖太多對人的膽固醇、血糖都有負面影響。

但不必吃到一年就會發現大受影響。研究指出，吃到低品質的食物，幾個小時候血管功能就有負面影響。

克羅達斯表示，幸運的是有一些好吃的東西可以替代那些薯片和玉米片，讓人既可不吃垃圾食物，還能享受對心臟有益的零食。

克羅達斯首先推薦鷹嘴豆泥加蔬菜醬。大約半杯的鷹嘴豆泥，其熱量相當一小包芝多司(Cheetos)或多力多滋(Doritos)。加一些蔬菜醬來調味，基本上零熱量，就可以取得很優的零食，富含纖維素、健康脂肪及蛋白質。

第二是生堅果。一盎司各色堅果有大約165大卡的熱量；不要吃加鹽調味那種。如此你就可以取得一切營養上的益處，又免除鹽的負擔。

如果吃不慣生堅果，可以一半生堅果混半摻鹽熟堅果，口味上大致無異，但鹽的攝取量就減半。

第三種是水果。兩小條香蕉或三個柳橙，熱量等於一小包薯片、玉米片，還可以取得數量充足的維生素、抗氧化物及纖維素。

大家去吃薯片、玉米片，倒不是因為餓了，而是因為無聊，想提振精神，或者因為愛吃。但這些不成其為理由，畢竟你煞費苦心想改善心臟健康，吃那些東西就叫你前功盡棄。

請找薯片、玉米片以外的選項，由食物獲得纖維素、omega-3脂肪酸、抗氧化物及降低膽固醇的植物固醇(plant sterols)。

上一則

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

下一則

愛烹飪的人必備 數位溫度計12 萬人愛

延伸閱讀

對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果及魚

對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果及魚
天冷當心猝死 研究：特定時間運動 降35%心血管風險

天冷當心猝死 研究：特定時間運動 降35%心血管風險
「高學歷」零食 就愛蹭文憑 打臉也不怕

「高學歷」零食 就愛蹭文憑 打臉也不怕
糖友痛覺不敏感 「糖心病」初期難診斷

糖友痛覺不敏感 「糖心病」初期難診斷

熱門新聞

許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。(Pexels)

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

2023-12-28 10:33
好市多。美聯社

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

2023-12-29 11:45
麵粉如何存放最能保鮮？(Pexels)

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

2023-12-28 09:16
Image by Interior Lens from Pixabay

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

2024-01-02 09:44
法國汽車製造商Bugatti logo。 路透

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

2024-01-03 10:52
奶油製造大廠Land O'Lakes。路透

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

2024-01-02 12:21

超人氣

更多 >
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡