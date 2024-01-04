這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

玉米片。Image by Hans from Pixabay

垃圾食物雖然好吃到叫人忍不住，但它們對心臟健康卻是最大敵人，心臟科醫生克羅達斯(Elizabeth Klodas)醫指出，有種垃圾食品自己是絕對不會吃的，那便是薯片、玉米片。

烤起司辣味玉米片、玉米脆泡芙、馬鈴薯片名列美國最流行零食，但是它們添加劑很多，纖維素及其他有益的營養素卻很低。

克羅達斯表示，每天只吃一包薯片零食，重約一盎司，一年下來就等於倒大約四分之三杯的鹽到你體內，讓你變胖15磅。太多鹽也會增加你的血壓，變胖太多對人的膽固醇、血糖都有負面影響。

但不必吃到一年就會發現大受影響。研究指出，吃到低品質的食物，幾個小時候血管功能就有負面影響。

克羅達斯表示，幸運的是有一些好吃的東西可以替代那些薯片和玉米片，讓人既可不吃垃圾食物，還能享受對心臟有益的零食。

克羅達斯首先推薦鷹嘴豆泥加蔬菜醬。大約半杯的鷹嘴豆泥，其熱量相當一小包芝多司(Cheetos)或多力多滋(Doritos)。加一些蔬菜醬來調味，基本上零熱量，就可以取得很優的零食，富含纖維素、健康脂肪及蛋白質。

第二是生堅果。一盎司各色堅果有大約165大卡的熱量；不要吃加鹽調味那種。如此你就可以取得一切營養上的益處，又免除鹽的負擔。

如果吃不慣生堅果，可以一半生堅果混半摻鹽熟堅果，口味上大致無異，但鹽的攝取量就減半。

第三種是水果。兩小條香蕉或三個柳橙，熱量等於一小包薯片、玉米片，還可以取得數量充足的維生素、抗氧化物及纖維素。

大家去吃薯片、玉米片，倒不是因為餓了，而是因為無聊，想提振精神，或者因為愛吃。但這些不成其為理由，畢竟你煞費苦心想改善心臟健康，吃那些東西就叫你前功盡棄。

請找薯片、玉米片以外的選項，由食物獲得纖維素、omega-3脂肪酸、抗氧化物及降低膽固醇的植物固醇(plant sterols)。