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奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

編譯周靜芝 / 即時報導
奶油製造大廠Land O'Lakes。路透
奶油製造大廠Land O'Lakes。路透

儘管聯邦農業部（USDA）與食品藥物管理局（FDA）表示，大多數乳製品須存放在冰箱內，但奶油並不一定屬於這項規定的範圍。因為根據USDA，食用儲存於室溫下的奶油，安全無虞，然而這並非消費者關切的唯一重點。

美食網站All Recipes指出，即使室溫存放的奶油可以「安全」食用，但多數人通常不會這樣做；將奶油放在室溫下容易導致變質與發酸，嚴重影響風味。因此，奶油製造大廠Land O'Lakes 提出一些建議，確保買回家後可維持最佳狀態。

Land O'Lakes的烹飪專家指出，儲存該品牌奶油時，建議遵循標籤上印有「冷藏保存」的說明。當需要軟化奶油時，可放在流理檯面上，並不會導致變質。Land O'Lakes表示，在使用前30至60分鐘將奶油從冰箱中取出，就能完美地軟化它，方便塗抹與烘焙。

儘管食用室溫下的奶油不會有生病之虞，但Land O'Lakes還是建議在不使用時將它存放在冰箱裡；如果正忙著烘焙工作，一時忘記立刻將用剩的奶油放回冰箱，這也沒關係，只要別讓它在外面放上數小時即可。

Land O'Lakes的烹飪專家強調，不要讓奶油在室溫下放置超過4小時，一定要將未用完的放回冰箱；奶油如放在冰箱外，顏色會變深，味道也會受到影響。

將奶油放在冰箱裡是最好的保存方法，因為可確保美味的奶油不會散發出不好的氣味。此外，根據USDA的說法，冰箱的低溫能延長奶油的保存時間；放置室溫下的奶油在一兩天內就會變質，而冷藏或冷凍的則可以保存數月之久。

低溫 農業部 FDA

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