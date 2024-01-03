防顧客分享 餐廳主菜縮小分量

餐廳為了維持利潤，開始想方設法不鼓勵客人分享餐點。(路透)

上館子消費，總選擇和他人分享主菜或只吃開胃菜嗎？許多餐廳正設法 「對付」這類讓餐廳難賺錢的行為，包括推出更多不易分享的菜色、要求服務員督促顧客多點小盤菜等。

非營利組織詹姆斯比爾德基金會(James Beard Foundation)數據顯示，與前一年相比，2023年49%餐廳報告平均帳單金額變低，53%利潤 變低；但對消費者來說，外食變得更昂貴：最新消費者物價指數顯示，截至11月的過去12個月，外食成本上漲5.3%。

Datassential市場研究公司指出，2022年21%消費者表示，過去半年為降低用餐成本，曾分食主菜；其中58%表示會繼續這麼做。

詹姆斯比爾德基金會計畫副總裁麥克布萊德(Anne McBride) 表示，當用餐者分享的菜餚不夠多、逗留時間過長或不大喝酒時，就很難抵銷餐廳勞力成本上升等費用。

在紐約管理17家餐廳的公司執行長麥昌特 (Abraham Merchant) 表示，餐廳不想禁止分食，但他的餐廳技巧嘗試一些溫和策略，例如推出只適合一人獨享的油封鴨春捲，同時也不放棄可分食選項，像烤胡蘿蔔鷹嘴豆泥。他說：「情況有點棘手，我們是儘量柔性勸阻。」

Civetta Hospitality合夥人莫納根(Kylie Monagan)深入研究紐約州 水磨坊Calissa希臘餐廳顧客消費趨勢，八個月後發現，六至七人聚餐分享菜餚時，每人平均消費金額通常最低；這些團體通常來喝酒和社交，並不單點主菜。她說：「大家分食對我們來說不是太好。」

為此，莫納根夏天更新餐廳部分菜單，添加一些較小盤、不適合分享的高價菜餚；針對喜歡分食客人，她將特定菜色加大份量調高售價，如龍蝦義大利 麵從60元加大漲至130元。

莫納根說，這種調整份量和價格的作法，既讓客人可以分享，同時保持每個人的高消費；「我們必須用一種對我們經濟上有意義的方式來定位菜單，同時明白人們出外用餐是想和朋友共享。」