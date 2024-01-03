顧客飲酒不節制 當心餐廳收「嘔吐費」

消費者在享受無限暢飲早午餐時，小心因造成髒亂被餐廳收取「嘔吐費」。(取自臉書＠Barsecco)

在餐廳紛紛向顧客收取從員工醫療保險 費到提供麵包、水等各種費用之際，身體不適顧客造成的額外清潔費用也隨之而來，「嘔吐費」(vomit fee)就是其中之一。

哥倫比亞廣播公司(CBS)舊金山 KRON電視台報導，舉例來說，無限供應以香檳為基底，加上柳橙汁的「含羞草」(mimosa)雞尾酒的早午餐可能會吸引顧客上門，但這款氣泡酒加柳橙汁的雞尾酒也有個明顯的缺點：顧客可能因暴飲暴食引起身體不適，導致有些業者向在餐廳內嘔吐的人收取「嘔吐費」。

KRON以位於加州 奧克蘭的Kitchen Story為例報導說，這家餐廳在洗手間裡張貼告示，警告飲用「含羞草」雞尾酒的顧客：「請理性飲酒並了解自己限量」，如果在餐廳公共區域嘔吐，「50元清潔費將自動計入您的帳上」。

另一家舊金山的餐廳Home Plate也警告喜愛早午餐的消費者，如果因酒醉而發生「任何事情」，將被收取50元的費用；雖然後來因為顧客投訴而實施，但餐廳內仍張貼警示：「請適量飲酒」。

由於勞動力招募不到、員工薪資和食品成本上漲，許多餐廳的收費名目也不斷推陳出新。

Kitchen Story的經營者之一基沙達維塞克薩(Chaiporn Kitsadaviseksak)在接受舊金山媒體SFGate訪問時表示，自從告示貼出以來，餐廳還沒有向顧客收過費用。他說，清潔工作真的很難，大家對新冠等傳染性病毒感到恐懼，顧客在餐廳嘔吐的情況經常發生，員工也不願處理；但現在好多了，顧客知道他們必須付錢，他們能夠理解。

不僅餐廳會對超出正常範圍的髒亂收取額外費用，叫車平台Uber和Lyft也允許司機在乘客造成髒亂時，收取從20至150元不等的清潔費。