好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這五樣

好市多。美聯社

好市多 會員對這家零售賣場龍頭的自家品牌科克蘭（Kirkland）商品，應該都不陌生。個人理財網站Go Banking Rates訪問了返利網站TopCashback的消費專家、好市多超級粉絲蘭道（Samantha Landau），請她選出科克蘭食品中品質最佳的前五名。以下是蘭道推薦的五項食品（以下價格以賣場實際定價為準）：

1. 高蛋白營養棒

蘭道指出，如果想在一天中補充些能量，高蛋白營養棒（Protein Bars）是很好的零食。而科克蘭高蛋白營養棒是個不錯的選擇，18.99元就能買到42塊花生醬巧克力脆片口味的營養棒，每個蛋白質含量高達10克。

2. 切塊番茄

切塊番茄（Diced Tomatoes）是許多食譜中的主要食材，因此廚房常備著切塊番茄，可當作做飯時的應急救星。蘭道說，科克蘭8罐（每罐14.5盎司）裝有機切塊番茄售價7.99元，是食品儲藏室不可或缺的物品，且每罐僅1元，大可放心採購。

3. 爆米花

享受家庭電影之夜時，如果手上有包科克蘭微波爆米花更添歡樂。蘭道表示，花16.99元就能買到44袋與電影院 相同奶油口味的爆米花，十分超值，不僅能吃上好一陣子，而且讓儲藏室裡總是備有美味的零食。

蘭道表示，購買大量早晨必備的咖啡是個好主意，這樣隨時都能喝到這種提神飲料。科克蘭法式烘焙咖啡豆售價13.99元，以超級優惠的價格，可買到2.5磅裝優質咖啡豆，省去上咖啡館的昂貴消費；備有這些科克蘭的咖啡豆，將為每一天帶來美好的開始。

5. 藜麥

蘭道認為，藜麥（Quinoa）也是一項值得儲藏的食品，可讓手邊有個營養豐富、用途廣泛的食材；科克蘭的有機藜麥不僅是優質的膳食來源，而且非常划算，在好市多花10.99元就能買到4.5磅。