存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

麵粉如何存放最能保鮮?(Pexels)

Simply Recipes網站的編輯史坦澈傑(Megan Steintrager )請教麵粉廠商亞瑟王烘培公司(King Arthur Baking Company)如何存放麵粉,最能保鮮。這家麵粉公司賣十幾種麵粉和各式烘培原料,對保存麵粉素有研究。

亞瑟王烘培公司研發部的專家泰吉托夫(Frank Tegethoff)說,不管萬用麵粉、全麥麵粉、無麩麵粉( gluten-free)或堅果粉,都要用密封的容器裝好,容器的材質不論塑膠、玻璃、金屬或矽脂(silicone),只要密不透氣都可,重點在於防濕、防熱、防臭。

泰吉托夫說,如果用塑膠袋裝麵粉,一定要用可以密封的冰凍袋,金屬絲纏緊的那種絕對不行。包好後,外頭貼好標籤,標明內容物、哪天分裝的、原包裝上的「有效期」,放入容器/分裝袋也可。

密封、標示完畢,如何存放?萬用麵粉和細研麵粉可放在涼爽、乾燥、黑暗的空間,例如櫥櫃裡,一段時間。全麥麵粉和堅果粉要放到冰櫃或凍箱裡,以防油脂變酸。通用麵粉和堅果粉不常用的話,最好也冰凍起來;凍箱空間不夠的話,放冰箱冷藏也可,不過要保鮮,還是冷凍為佳。

多數品牌的麵粉,都標有「最佳使用」期,例如「某年月日前使用最好」("best if used by" or "best if used before"),這是廠商建議的「最佳品質」保證日期,不是安全使用日期,只要妥善置於凍箱,過了「最佳使用」日,也不會有安全問題。

研磨得很細的麵粉,不論是白麵粉、萬用麵粉,高筋麵粉或裸麥粉,只要看起來、聞起來和當初分裝時一樣,就可安全使用。

亞瑟王公司說,全麥麵粉、黑麥麵包粉、蕎麥麵粉等,因為脂肪含量高,容易變味,過了「最佳使用」期,最好丟掉。堅果粉也一樣。

另外要注意的是,需要發麵的糕點或麵包食譜 ,使用自發麵粉,如果過了最佳使用期,可能會發的不好,甚至發不起來,那就白費工夫了。