存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

麵粉如何存放最能保鮮？(Pexels)

Simply Recipes網站的編輯史坦澈傑（Megan Steintrager ）請教麵粉廠商亞瑟王烘培公司（King Arthur Baking Company）如何存放麵粉，最能保鮮。這家麵粉公司賣十幾種麵粉和各式烘培原料，對保存麵粉素有研究。

亞瑟王烘培公司研發部的專家泰吉托夫（Frank Tegethoff）說，不管萬用麵粉、全麥麵粉、無麩麵粉（ gluten-free）或堅果粉，都要用密封的容器裝好，容器的材質不論塑膠、玻璃、金屬或矽脂（silicone），只要密不透氣都可，重點在於防濕、防熱、防臭。

泰吉托夫說，如果用塑膠袋裝麵粉，一定要用可以密封的冰凍袋，金屬絲纏緊的那種絕對不行。包好後，外頭貼好標籤，標明內容物、哪天分裝的、原包裝上的「有效期」，放入容器/分裝袋也可。

密封、標示完畢，如何存放？萬用麵粉和細研麵粉可放在涼爽、乾燥、黑暗的空間，例如櫥櫃裡，一段時間。全麥麵粉和堅果粉要放到冰櫃或凍箱裡，以防油脂變酸。通用麵粉和堅果粉不常用的話，最好也冰凍起來；凍箱空間不夠的話，放冰箱冷藏也可，不過要保鮮，還是冷凍為佳。

多數品牌的麵粉，都標有「最佳使用」期，例如「某年月日前使用最好」（"best if used by" or "best if used before"），這是廠商建議的「最佳品質」保證日期，不是安全使用日期，只要妥善置於凍箱，過了「最佳使用」日，也不會有安全問題。

研磨得很細的麵粉，不論是白麵粉、萬用麵粉，高筋麵粉或裸麥粉，只要看起來、聞起來和當初分裝時一樣，就可安全使用。

亞瑟王公司說，全麥麵粉、黑麥麵包粉、蕎麥麵粉等，因為脂肪含量高，容易變味，過了「最佳使用」期，最好丟掉。堅果粉也一樣。

另外要注意的是，需要發麵的糕點或麵包食譜 ，使用自發麵粉，如果過了最佳使用期，可能會發的不好，甚至發不起來，那就白費工夫了。