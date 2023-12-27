好油摻壞油 地中海初榨橄欖油昂貴且可能不純

橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

市場對地中海地區出口的橄欖油需求不斷增加，但受到極端氣候影響卻導致產量下降；在這兩項因素下，高品質特級初榨橄欖油中添加次級品，已成為一項普遍的作法，不肖業者越來越常使用葉綠素或β-胡蘿蔔素來為橄欖油染上特有的綠色或奶油黃。

2023年，地中海橄欖油產量下降了41%，使得生產無法滿足市場需求。產區所謂的「農業黑手黨」（agri mafia）開始染指這項生意，調製仿冒特級初榨橄欖油，以填補供應缺口。

歐洲刑警組織（Europol）指出，將消費者等級的橄欖油與低級的替代品混合，使犯罪分子能夠提供有競爭力的價格，同時進入合法的供應鏈 。該組織警告說，這種非法行徑不僅為公共健康帶來風險，還會破壞消費者的信任，對經濟產生進一步的影響。

雖然這些被動過手腳的產品遠非真品，但犯罪集團確實需要優質橄欖油來當作仿冒油的基礎。這導致在希臘與義大利 ，盜竊整棵橄欖樹或盛產橄欖枝的案件層出不窮，盜賊們慣常用電鋸鋸斷老樹，以偷取長滿橄欖的枝幹。

橄欖採收是個精細的過程，因此竊取整棵樹或樹枝比採摘果實要容易得多，儘管這樣做會嚴重傷害橄欖樹。

根據歐盟 2022年的一份報告，橄欖油是歐洲標籤造假最多的食品之一，也是最常被調查的案件之一。

在義大利、西班牙與希臘生產全世界最受歡迎的特級初榨橄欖油背後，是同樣有利可圖的犯罪企業，他們利用此一消費熱潮銷售假冒的「液體黃金」，一些摻有葵花油、芥花籽油甚至燈油的劣質產品，在美國市場零售價高達每公升30元。