如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

豬排。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

如何做出外層金黃內裡多汁的可口豬排？The Kitchn網站試過很多方法，結果發現，最簡單的方法做出來的豬排最美味。

它的編輯群以不同方法烹煮兩塊厚四分之三吋至一吋的中段帶骨豬排，共重約一磅。他們先試過慢燉鍋（ slow cooker），也試過快煲電壓力鍋（ Instant Pot），效果都不理想。再試試網站最受歡迎的「濃鹽水醃烤豬排」食譜 ，發現快速醃泡和預熱鑄鐵煎鍋，是屢試不爽的訣竅。

先用很鹹的鹽水浸泡豬排30分鐘，拿出來拍乾，丟進已在烤爐400℉預熱的鑄鐵煎鍋裡，放在爐上高溫 煎，稍微焦黃，就把煎鍋放回烤箱，讓豬排熟透。這樣做出來的豬排鮮嫩多汁，但過程會稍微手忙腳亂。

第二個「快招」是用氣炸鍋炸豬排。先把豬排調味好，氣炸鍋加熱到380℉，12-18分鐘即大功告成；到一半時間時，可打開翻面，順便測一下溫度。

要吃美味、多汁又脆的豬排，氣炸鍋絕對是上選，可惜，不是每個人家裡都有氣炸鍋。

鑄鐵鍋煎豬排的概念則類似煎牛排。浸泡豬排的鹽水，要加點黃沙糖（brown sugar），水分甩乾後，先讓預熱過的鑄鐵鍋把豬排煎熟，煎的時候，溫度中火即可，兩面翻來翻去8-10分鐘；最後一步很重要：把熱鍋移離熱源，放點奶油到鍋裡，把油澆到豬排上，兩面澆，共約5分鐘。

這樣「香煎」出來的豬排有多美味，你試了變知：奶油澆過，外層脆黃可口，裡面的肉卻超多汁而爽口。因此The Kitchn網站的結論是：用預熱鑄鐵鍋煎豬排，最後加奶油，方法最簡單也最美味。