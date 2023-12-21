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60歲以上 最需要這一類食物

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60歲以上 最需要這一類食物

編譯潘勛／即時報導
Image by 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay
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營養學家表示，人上60歲之後，飲食中最需要增加的是富含纖維的食物，尤其是蔬菜，再來便是水果。

「Parade.com」報導，專家們同意，雖說到了60歲，飲食必須改一改，但一些重要養分是一輩子都需要的，有它們才能健康，某些養分的分量隨著年齡增長要增加。

營養師拉波佐(Molly Rapozo)表示，植物的纖維素吃進肚裡是無法完全消化的，但它周遊全身，沾起亂跑的脂肪及糖分，增益腸道裡的健康菌，促進規律的腸道運動而除掉毒素。拉波佐表示，饍食裡有充足的纖維素，可以降低心臟病及二型糖尿病的風險。

拉波佐另指出，整體而言，你有很多種農產品可以選擇，確保吃到足量的纖維素，其他高纖製品也有很多種。

馬友診所(Mayo Clinic)首席註冊營養師施密特(Tara M. Schmidt)也熱愛蔬果，原因在富含水分，而很多人上了60歲，經常欠缺水分。

拉波佐指出，蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果及種籽類都含有纖維素，醫學研究所建議年紀51歲或以上的女性每天攝食21克或更多的纖維素，同樣年紀的男性應該吃到30克或更多，選擇加工少的食物，有助於攝取到所需的纖維素。

隨著你上60歲，另一個愈來愈重要的營養素便是蛋白質，所以要確保吃到很多高蛋白食品。

拉波佐表示，蛋白質是建構肌肉、酵素及人體重要荷爾蒙的基本材料。上年紀的人要吃額外的蛋白質，以維持肌肉量及力氣，此外還有益於骨質健康及免疫系統。

拉波佐指出，大多數健康老年人每公斤體重每天要攝食1到1.2公克的蛋白質，換算起來便是一個150磅重的人每天要68到82克。但腎臟有病的人例外。

拉波佐建議，一天每餐攝取約25到30克的蛋白質，別一餐吃到足，原因在人上了年紀，身體處理蛋白質的效率變差。

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