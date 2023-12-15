吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包幾乎是每個人餐桌上必備的食物，食譜 網站All Recipes撰稿人坎貝爾（Annie Campbell）說，吐司麵包是一種你一定會用到的主食，但有時卻因存放不當 ，發現黴菌搶先一步毀了它。

麵包是否變質完全取決於存放的地點。有些人堅持說應該把麵包放在麵包盒裡，有些人則說擺在廚房檯面上就好，還有人說最好把麵包儲藏在冰箱的雞蛋 旁。眾說紛紜，到底哪種方法最好？

All Recipes諮詢了幾乎是吐司麵包代名詞之一的麵包大廠Wonder Bread，希望找出延長切片吐司保存時間的最佳方法。

Wonder Bread資深烘焙專家班森（Haley Benson）指出，切片白麵包因含有大量水分，容易滋生黴菌；因此，讓新鮮麵包隔絕外界空氣（黴菌孢子存在的地方）、熱度與濕氣是保持麵包不發霉的關鍵。

班森表示，延長吐司麵包保存期的最好辦法就是將它放在陰涼、乾燥的地方，例如麵包盒或食品儲藏室，並確保袋子完全密封。

麵包盒為何是最好的選擇？班森解釋，麵包盒的陰暗、乾燥環境，能夠確保麵包新鮮度；有了麵包盒，就不會有濕度增加或散落在廚房檯面上等風險。因此，雖然食品儲藏室可能是個安全的選擇，但麵包盒多了一層阻隔空氣、濕氣與熱度的保護。

班森說，若買Wonder Bread產品，儲存吐司麵包時不需要先放進夾鏈袋或密閉容器內，因其包裝袋設計便是確保能密封產品，並在保存期限內維持最高品質與新鮮度，沒有必要換到不同的袋子裡。

班森也表示，從保存風味的角度來看，不建議使用冰箱，因為冰箱會使麵包失去水分更快變乾；但從安全角度來看，冷藏沒有風險，純粹是考量品質。

雖然不建議冷藏，但如果在七天內吃不完，冷凍也是延長麵包保存期限的一個不錯選擇。實際上，只要存放在密閉的容器中，麵包可以在冰箱冷凍幾個月都不會降低品質。只要在準備食用前將麵包解凍或烤一下，就會立刻恢復原有軟Ｑ的口感。不過，班森提醒，解凍後便不要再冷凍。