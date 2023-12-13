美國人不愛植物肉 口感是關鍵

美國植物肉公司「超越肉類」（Beyond Meat）販售的植物臘腸及植物漢堡肉。美聯社

如何友善地球、減少人類對環境的衝擊？科學家早就說過，多吃植物、少吃動物類食物是最簡單、最便宜、也是最容易的方法之一。根據密西根大學一項研究，如果到2030年，美國一半的動物類食物能被植物類取代，減少的排放量將等同路上少了4750萬輛汽車。

新開發的植物肉（plant-based meat）如漢堡、雞塊與肉塊，與真實肉類十分相似，但是由大豆與其他植物製成，近年銷量暴增、吸引世界各地的消費者。

雖然在德國和澳洲 等國家，植物肉的需求激增，但在美國，植物肉的銷售額卻漸趨緩和。2017年至2020年間，全美植物肉的銷售額增長一倍多，達到16億元；但隨後停滯不前，在2020年至2022年間銷售額僅增長2%。

美聯社報導指出，美國才是解決環境問題的最大希望所在，是植物肉的最大目標市場。根據聯合國的數據，美國也是畜牧業溫室氣體的最大排放國之一，僅次於香港 、是肉類人均消費第二大國。

或許有些人認為，植物肉的高昂價格削減了它們的吸引力；但開發植物肉漢堡的Impossible Foods執行長麥吉尼斯（Peter McGuinness）說，口感才是最大的問題。

麥吉尼斯說，他認為這項產品還不夠好；人們對食物的第一要求是口感，如果植物肉口感不佳，他們也不在意它能減少多少膽固醇與飽和脂肪。