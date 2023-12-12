我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連搜索令都沒… 警方取得民眾醫藥紀錄 隱私恐出漏洞

周海媚工作室：周海媚因病醫治無效去世

連鎖餐廳招牌綠花椰菜 竟是用微波爐煮且調味簡單

編譯周靜芝 / 即時報導
花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash
花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

平價連鎖餐廳Olive Garden的義式餐點深受消費者喜愛，而有道簡單的菜餚一直是顧客的心頭好，那就是調味綠花椰菜。食譜網站Daily Meal報導稱，雖然有不少人已嘗過這道菜，且下次光顧Olive Garden時也考慮再次點它；但或許免不了有個疑問：這道菜是如何調味的？

Daily Meal指出，答案出乎意料的簡單，Olive Garden只添加了些許配料，如大蒜與香料，就把一道普通的配菜變成許多顧客必點的招牌菜。但料理過程中最基本的步驟之一，涉及一個多數廚師都不願承認會用的普通家電 -- 微波爐。

在Reddit網站討論區，一位自稱是Olive Garden廚師的網友提到製作調味綠花椰菜的過程。他說，把花椰菜放在微波爐專用的容器裡，然後不用水來加熱，改為淋上含有大蒜、其他香料的調味油；放入微波爐加熱三分鐘，如果花椰菜尚未熟透，時間可以稍長一些。最後將煮熟的花椰菜放至盤中，撒上該餐廳特製的大蒜鹽與義大利起司的混合調料。

同一個討論區，另一名也自稱是Olive Garden廚師的網友則提供了另一稍有不同的做法。他說，Olive Garden要求他們使用橄欖油、大蒜和乾辣椒片；他們會將這些調料撒在花椰菜上，再放入微波爐加熱1分45秒。他表示，他們用的是新鮮、未冷凍過的花椰菜，從微波爐取出後，會在上面撒些帕馬森起司和西芹來調味。

Daily Meal表示，使用微波爐烹煮綠花椰菜其實有許多好處，其中之一就是外表好看；用微波爐加熱，花椰菜的顏色會比用水煮更為鮮綠，呈現出賞心悅目的效果。此外，如果事先未將花椰菜浸泡在水中，用微波爐烹煮還能保留營養成分，菜梗的口感也更軟嫩。綜合以上這些優點，Olive Garden廚師可以自豪地說，他們確實用微波爐作為烹飪工具。

義大利 食譜

上一則

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

延伸閱讀

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險
需要奶油迅速變軟但不融化？用這招

需要奶油迅速變軟但不融化？用這招
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

熱門新聞

洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay

耗能易壞 專家建議別買這5種家電

2023-12-05 10:53
Image by Kampus Production from pexels

4種家用品 勿用洗碗精清潔

2023-12-06 10:45
示意圖。（取材自unsplash）

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

2023-12-03 13:21
Image by DocLawson from Pixabay

搭遊輪 何時票價最便宜？

2023-12-08 10:55
(美聯社)

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

2023-12-07 15:27
Image by Victoria from Pixabay

這個簡單動作 就可杜絕床墊生塵蟎和細菌

2023-12-07 12:23

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
周海媚工作室：周海媚因病醫治無效去世

周海媚工作室：周海媚因病醫治無效去世
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路