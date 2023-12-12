連鎖餐廳招牌綠花椰菜 竟是用微波爐煮且調味簡單

花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

平價連鎖餐廳Olive Garden的義式餐點深受消費者喜愛，而有道簡單的菜餚一直是顧客的心頭好，那就是調味綠花椰菜。食譜 網站Daily Meal報導稱，雖然有不少人已嘗過這道菜，且下次光顧Olive Garden時也考慮再次點它；但或許免不了有個疑問：這道菜是如何調味的？

Daily Meal指出，答案出乎意料的簡單，Olive Garden只添加了些許配料，如大蒜與香料，就把一道普通的配菜變成許多顧客必點的招牌菜。但料理過程中最基本的步驟之一，涉及一個多數廚師都不願承認會用的普通家電 -- 微波爐。

在Reddit網站討論區，一位自稱是Olive Garden廚師的網友提到製作調味綠花椰菜的過程。他說，把花椰菜放在微波爐專用的容器裡，然後不用水來加熱，改為淋上含有大蒜、其他香料的調味油；放入微波爐加熱三分鐘，如果花椰菜尚未熟透，時間可以稍長一些。最後將煮熟的花椰菜放至盤中，撒上該餐廳特製的大蒜鹽與義大利 起司的混合調料。

同一個討論區，另一名也自稱是Olive Garden廚師的網友則提供了另一稍有不同的做法。他說，Olive Garden要求他們使用橄欖油、大蒜和乾辣椒片；他們會將這些調料撒在花椰菜上，再放入微波爐加熱1分45秒。他表示，他們用的是新鮮、未冷凍過的花椰菜，從微波爐取出後，會在上面撒些帕馬森起司和西芹來調味。

Daily Meal表示，使用微波爐烹煮綠花椰菜其實有許多好處，其中之一就是外表好看；用微波爐加熱，花椰菜的顏色會比用水煮更為鮮綠，呈現出賞心悅目的效果。此外，如果事先未將花椰菜浸泡在水中，用微波爐烹煮還能保留營養成分，菜梗的口感也更軟嫩。綜合以上這些優點，Olive Garden廚師可以自豪地說，他們確實用微波爐作為烹飪工具。