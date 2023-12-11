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抖音說吃這種糖果可緩解恐慌或焦慮 專家同意

記者張聲肇/即時報導
糖果，示意圖。Image by Shirley Hirst from Pixabay
糖果，示意圖。Image by Shirley Hirst from Pixabay

抖音用戶說，台灣人發明的「彈頭」（Warhead）超酸糖果可緩解恐慌或焦慮，有些專家也同意。

某位女士在上傳到抖音上的影片裡說，她的治療師教她，感到恐慌時，就含一顆「彈頭」酸糖，她遵辦，真的超有效！這則影片，超過200萬人點擊。

專家說，用酸糖果紓解焦慮症狀，是不錯的點子。心理健康顧問戴托若（Catherine Del Toro ）說，吃酸或辣糖果來緩解焦慮、恐慌，絕對有其道理，也有科學根據，「身上帶著酸糖果是很務實的做法，也是絕妙的『治療秘方』。」

另一抖音用戶，帳戶名giveintolove的凱莉（Kelly）在一段有130萬人點看的影片中，解釋為什麼像「彈頭」那樣高酸度的糖果能紓解焦慮情緒 -- 因為酸度能轉移頭腦的注意力，讓我們聚焦於其他事務。她說，人腦在同一時間只能處理一件緊急事故，因此，「彈頭」糖果的酸度一來襲，恐慌感立即讓位，讓腦袋處理其他事情。

戴托若說，凱莉的說法基本上是正確的，她自己的辦公室也備有一罐「彈頭」酸糖，供前來尋求心理輔導的客戶緩和情緒。

戴托若說，我們腦部「情緒中樞」扁桃體（杏仁核）觸發「對抗或逃亡」反應時，就會產生恐慌的情緒，這也是扁桃體也被稱作「恐懼中樞」的原因。「吃酸或辣的東西，等於在站穩腳跟，鼓勵你專注眼前當下，止住害怕心理的上旋，通知你的腦部說，你不是處於真的險境，這會讓你恐慌感的強度減弱，最後消彌於無形。」

心理治療師薩奇斯（Stephanie Sarkis）說，轉移注意力、阻斷恐慌感的方法，不是只有吃酸糖，深呼吸、雕刻、瑜伽、用拇指接觸其他指頭、注意你看到感到聽到的三樣東西，或其他讓你身心專注一處的技巧，都有助緩解恐慌。

戴托若和薩奇斯提醒大家要注意，酸糖果和其他轉移注意力的方法，都無法治癒療焦慮症，也許能夠緩解焦慮或恐慌的症狀，卻不是對治其根本原因的辦法。

抖音 心理健康

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