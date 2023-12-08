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需要奶油迅速變軟但不融化？用這招

編譯周靜芝 / 即時報導
奶油。Image by rodeopix from Pixabay
奶油。Image by rodeopix from Pixabay

喜愛烘焙的人，或許曾經遇過以下的尷尬情況：想做一批新鮮出爐的巧克力餅乾，當在廚房檯面上備齊所有材料時，卻發現一個嚴重的問題，食譜要求使用室溫奶油，而手邊只有一塊從冰箱裡直接拿出來硬梆梆的冷藏奶油。食譜網站Daily Meal報導稱，雖然可以等待一段時間或用微波爐加熱，但這樣做的風險是，最後會將奶油弄得油膩膩、融化得一塌糊塗，清理善後更是麻煩。

Daily Meal建議的解決之道是，只需使用微波爐的「解凍」（defrosting）功能，便可將冷凍奶油軟化至室溫程度，而且不會讓它化為一灘黃油。社群網站抖音（TikTok）上一段熱門影片示範了這項技巧：只需將冷凍奶油切成各約一湯匙份量，擺在可微波的餐盤上、放入微波爐，設定解凍10秒鐘；接著將奶油翻至另一面，再次解凍5至7秒，完美的室溫奶油即大功告成。

@bromabakery

perfectly softened butter in 1 minute 🤌

♬ original sound - Broma Bakery

另一位抖音用戶也分享了一個需注意的小秘訣，她說，有些微波爐有軟化（softening）的設定，她之所以提出來分享是希望別人可以省去她先前不知此一功能浪費的大半年時間。

Daily Meal指出，利用微波爐來解凍奶油並非道聽塗說，烘焙食品公司Land O' Lakes便在網站上將此列為可快速將奶油軟化至室溫的方法。該公司網頁說明，如果只想讓奶油軟化以便塗抹，那麼可用微波爐的解凍設定、以每5秒為單位，直到軟化至理想的程度；當能用拇指和食指輕鬆按壓奶油時，就代表已達到最佳溫度狀態。

食譜 抖音 社群網站

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