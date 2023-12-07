年節大餐剩菜如何處理？ 保存秘訣和創意食譜

感恩節大餐。Image by 30726203 from Pixabay

感恩節剛過，聖誕節 轉眼又要到來，緊接著還有新年。逢年過節免不了大吃大喝，可是大快朵頤之後，一桌子的剩菜該如何處理，卻讓主婦煮夫們傷透了腦筋。

曾經連續兩年蟬聯最佳美食記者的「早安美國」(Good Morning America)節目製作人凱莉·麥卡錫(Kelly McCarthy)分享了她的兩個處理剩菜要領。

一、保存期限

通常火雞或其他肉類冷藏在冰箱內，最多可以保存四天；若冰封在冷凍櫃，則可長達四個月。但肉品解凍時，會流失水分，影響口感。肉品最好先切成小塊狀，分小袋用保鮮盒或夾鏈袋盛裝，再放進冰箱。取用時只拿所需的份量，避免走味或縮短保存期。

其他像是填料(stuffing)、肉汁(gravy)、薯泥和各式配菜，冰箱冷藏的期限大多也是四天；冷凍可達兩個月以上，但還是盡快處理掉為宜。同樣，分類小袋包裝，便於取用。

另外，含有水果餡料的糕點，例如蘋果派、蔓越莓派，甚至是南瓜派，室溫下可保存兩天，冷藏四天，不宜冷凍。

二、注意溫度

所有剩菜最好在兩小時內收拾完畢，放進冰箱；冷藏溫度必須設定在40℉或5℃以下。重新加熱時，至少要達到165℉或74℃，並持續20分鐘以上。

至於剩菜該如何處理，最常見的方法就是用兩片麵包一夾，做成三明治；華人通常則是起油鍋，打兩顆雞蛋 ，來盤蛋炒飯。電視名廚喬治杜蘭(George Duran)推薦了兩種料理剩菜的方式，不妨變換一下口味。

一、墨西哥 捲餅(taco)

先將肉品切小丁，再和肉汁、填料和薯泥等分別預熱。

平底鍋內撒上一把刨好的起司絲，用小火融化，放上墨西哥薄餅(tortilla)，煎至表面焦脆。

放上肉丁、填料和薯泥，淋上肉汁，用餅皮包起。

可再加入蔓越莓果醬或生菜，讓口感更豐富。

二、濃湯雜燴

兩顆雞蛋打散，加入兩杯填料、半杯麵包屑(breadcrumbs)，拌勻後用手捏成乒乓球大小備用。

切碎洋蔥丁、芹菜丁、胡蘿蔔丁各半杯，用奶油炒香，至蔬菜軟化，加入大蒜、羅勒、香菜調味。

倒入五杯雞高湯，煮至沸騰，放入麵包球，以及一杯肉丁，轉小火煨約30分鐘，依個人口味加鹽和胡椒調味，即可上桌。