食物真能防癌？這6種降風險

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美國癌症 學會(American Cancer Society)指出，美國民眾平均每三人當中，就有一人在人生當中某個時刻將出現癌症，但許多癌症病例其實是可以預防的，包括改變飲食。

位於華府的美國癌症研究中心(American Institute for Cancer Research)研究部副總監布洛克登(Nigel Brockton)說，沒有任何食物具有單獨的防癌效果，但民眾如果保持健康飲食習慣，則可降低罹癌風險。

專家建議，以下種類的食物非常值得納入日常飲食：

花椰菜與其他十字花科蔬菜

賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)癌症防治研究員蘭普(Johanna Lampe)說，十字花科蔬菜含有豐富的異硫氰酸鹽(isothiocyanates)，有助於細胞排毒與修復，對於預防癌症具有重要影響。舉例來說，青花菜芽(broccoli sprouts)含有大量異硫氰酸鹽硫代蘿蔔硫素(isothiocyanate sulforaphane)，可以讓細胞面對日常損害時提高自然免疫力 。研究發現，異硫氰酸鹽硫代蘿蔔硫素對前列腺癌、乳癌、膀胱癌、大腸癌都有防護效果。

研究結果顯示，每周食用四、五份以上的十字花科蔬菜有助於降低癌症與其他慢性疾病的風險。

蕃茄及蕃茄製品

過去多項研究已經證實茄紅素(lycopene)有助於降低罹患前列腺癌的風險，但少數研究還發現茄紅素可能有助於預防乳癌、肺癌及大腸癌。蕃茄烹煮之後能讓茄紅素獲得更好吸收。

豆類及豆科植物

布洛克登說，豆類與豆科植物不但富含蛋白質，也是極佳的纖維來源，纖維對腸道健康及免疫系統非常重要，有助於預防大腸癌；每天食用30公克豆類，大約等於兩杯份量的黑豆，將可讓身體獲得纖維的抗癌好處。

堅果含有豐富的健康脂肪、蛋白質、纖維，研究發現食用堅果有助於降低癌症風險，尤其是消化系統方面的癌症。核桃含有大量的鞣花丹寧(ellagitannins)，能讓腸道細菌轉化為代謝物，如此一來便降低了癌症滋生、繁殖的能力。研究顯示，每天吃一把堅果有健康益

莓果

草莓、藍莓、蔓越莓、石榴等都有豐富的抗氧化劑例如維生素C、類黃酮，能保護細胞免於受到容易增加罹癌風險的壓力及DNA損壞。花青素(anthocyanins)讓莓果擁有不同顏色，還有消炎效果。布洛克登說，減少發炎對於防癌相當重要，因為發炎是癌症的重要肇因。

如果要獲得減少發炎的最大效果，專家建議每天食用半杯到一杯份量的新鮮或冷凍莓果，最好選擇有機產品。

大蒜

蒜素(allicin)具有抗癌功能。在一項長期研究中，住在中國發生胃癌機率較高地點的3000民眾，一年食用蒜頭，每2.2磅得胃癌機率就降低17%。研究人員說，這個食用量相當於每周吃五顆蒜瓣，吃生蒜有助保存風味和其所含的化學物質。