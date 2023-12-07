潘娜拉連鎖店又出事…佛州男喝3杯提神檸檬汁猝死

佛州一名男子喝了三杯「潘娜拉麵包」的提神檸檬汁後死亡，家屬本周對這家速食連鎖業者興訟。(美聯社)

紐約時報報導，一名佛羅里達州男子在飲用三杯「潘娜拉麵包」(Panera Bread)含大量咖啡 因的提神檸檬汁(Charged Lemonade)後死亡，家屬本周已興訟控告這家速食連鎖店；這是第二起與潘娜拉麵包販售的提神檸檬汁相關的訴訟案。

根據死者家屬向德拉瓦州高等法院提出的不當致死訴訟，10月時，46歲的布朗(Dennis Brown)離開潘娜拉麵包步行返家途中，因心臟病 發身亡，該家潘娜拉麵包是位於佛州 弗萊明島(Fleming Island)的分店。

這是針對潘娜拉麵包「提神檸檬汁」的第二起訴訟，其大杯尺寸的咖啡因含量比12盎司的紅牛(Red Bull)與16盎司的Monster Energy能量飲料加起來還多。

訴訟稱，潘娜拉麵包「知道或應該知道」這款飲料可能對兒童、孕婦、哺乳期婦女、對咖啡飲料敏感的人有害。

在最初的訴訟後，潘娜拉麵包曾向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，該公司已經在網站、應用程式和餐廳中加重強調咖啡因資訊。

5日潘娜拉麵包發表聲明，堅持表示其產品的安全，「潘娜拉麵包向布朗先生的家人表示深切的慰問。根據本公司的調查，我們相信他的不幸離世不是由本公司的產品造成的。我們審視這起由同一家律師事務所提起的訴訟，同樣地沒有法律依據。」

根據潘娜拉網站的資訊，一杯一般大小的提神檸檬汁有260毫克咖啡因，大杯提神檸檬汁則含有390毫克咖啡因。

能量飲料通常有高含量咖啡因，且另外添加糖與興奮劑，對擁有心臟問題的人群構成重大風險，營養師表示這類人群應該避免飲用能量飲料；大量的咖啡因也會使沒有心臟問題人群的心臟系統緊繃。

根據訴訟內容，布朗患有高血壓、發展遲緩、注意力不足過動症以及染色體疾病。