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吃到飽促銷 吃垮「紅龍蝦」利潤 Q3虧損1100萬元

編譯俞仲慈／綜合報導
「紅龍蝦」連鎖餐廳推出的「蝦子吃到飽」促銷活動太受歡迎，讓該公司第三季虧損約1100萬元。(美聯社)
「紅龍蝦」連鎖餐廳推出的「蝦子吃到飽」促銷活動太受歡迎，讓該公司第三季虧損約1100萬元。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，知名連鎖餐廳「紅龍蝦」(Red Lobster)推出的「蝦子吃到飽」(Ultimate Endless Shrimp)促銷活動，因為太受歡迎，竟然吃垮公司利潤，造成第三季虧損約1100萬元。

今年6月「紅龍蝦」推出「蝦子吃到飽」優惠，每人只需20元，即可無限量吃蝦吃到飽，業者原本預期提高客流量兩成，沒想到一舉增加四成，較去年同期成長4%，不料收益竟然適得其反，導致「紅龍蝦」第三季獲利出現赤字。

根據「紅龍蝦」母公司「泰國聯合集團」(Thai Union Group)11月公布的財報，「紅龍蝦」今年第三季「營運虧損高於預期」，金額超過1100萬元，原因之一就是被「蝦子吃到飽」吃垮了。

最近在泰國聯合集團一場財報電話會議上，財務長卡尼爾(Ludovic Regis Henri Garnier)坦承：「太多人利用這項低利潤的優惠，這是我們2023年第三季出現虧損的主要原因。」

據「餐廳商業」(Restaurant Business)雜誌先前報導，卡尼爾向投資人表示：「我們還是希望『蝦子吃到飽』繼續留在菜單上，當然我們也需要更加謹慎考慮促銷活動的發起時間和定價策略。」

由於「紅龍蝦」將此次的促銷活動視為一項財務錯誤，因此全國670家分店已全面將「蝦子吃到飽」價格提高為25元，儘管如此，該公司預估2023年底前累計虧損將達2000萬元。

長期以來，餐飲業一直面臨翻桌率降低和經營成本提高的難題，尤其疫情期間有數以千計餐廳被迫結束營業，更凸顯餐飲業經營困境，而且隨著食材成本增加和通膨居高不下，消費者對於食衣住行等生活開銷更加精打細算。

「紅龍蝦」餐廳推出的「蝦子吃到飽」優惠，20元即可無限量吃蝦吃到飽，卻讓該公司第...
「紅龍蝦」餐廳推出的「蝦子吃到飽」優惠，20元即可無限量吃蝦吃到飽，卻讓該公司第三季嚴重虧損。(路透)

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