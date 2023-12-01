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百事可樂名稱的祕密：竟能促進消化

編譯陳韻涵／綜合報導
百事可樂的命名由來有促進腸胃健康的含意，1903年的第一個廣告台詞便是「振奮、激勵、助消化」。(路透)
百事可樂的命名由來有促進腸胃健康的含意，1903年的第一個廣告台詞便是「振奮、激勵、助消化」。(路透)

百事可樂(Pepsi)飲料不僅代表能量氣泡飲，據悉當年其命名由來還有促進腸胃健康的含意。

這款熱門汽水1893年由藥劑師布拉德漢姆(Caleb Bradham)調配而成，當時被稱作「布拉德的飲料」(Brad's Drink)，有促進消化的意思。

如今人們不僅驚訝得知百事可樂有助消化，其命名更源自「消化不良」(dyspepsia)，且百事飲料確實能緩解消化不良的症狀。社群媒體使用者寫道：「我今天才知道。」另有人寫道：「我不知道。」

布拉德漢姆在北卡羅來納州藥局經營汽水工廠，供應他自創的飲料，其中「布拉德的飲料」最暢銷，其成分包括糖、水、焦糖、檸檬油、可樂果、肉豆蔻等添加物。

1898年，布拉德漢姆把「布拉德的飲料」更名為「Pepsi-Cola」；1903年，這款汽水糖漿在北卡州的藥局熱銷。

百事可樂推廣的初衷僅是為了促進飲用者的腸道消化，1903年的第一個廣告台詞便是「振奮、激勵、助消化」。

1961年，布拉德漢姆把「Cola」一詞從「Pepsi-Cola」中去除，藉此反映該飲料的健康優點。

部分人表示，百事可樂是根據胃中的消化酶「胃蛋白酶」(pepsin)命名；另有一說指，布拉德漢姆最初命名「Pepsi-Cola」時，是把「聖公會」(Episcopal)一詞的字母重新排列，聖公會堂就坐落布拉德漢姆藥局的對面。

百事食品公司(PepsiCo)向來否認公司名稱的字母排列與更名原因，而今有更多人知道其背後含意了。

藥局 北卡羅來納州 字母

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