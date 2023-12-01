卡夫起司通心粉 在美推不含乳製品款

卡夫亨氏公司29日宣布，將在美國推出不含乳製品的「植物版純素起司通心粉」。(美聯社)

85年來深受國人喜愛的「卡夫起司通心粉」(Kraft Mac & Cheese)，要在美國推出不含乳製品的「植物版純素起司通心粉」了。卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)29日宣布，該公司與芝加哥新創公司Not Co.合作開發的Kraft NotMac&Cheese，將首次引進美國。

卡夫亨氏公司表示，植物性新配方產品Kraft NotMac&Cheese未來幾個月會在美國各家商店推出；它仍將具有和原版Mac & Cheese相同的奶油質地和風味，但是使用蠶豆蛋白和椰子油粉等成分來取代乳製品。

卡夫亨氏去年與Not Co.成立合資企業The Kraft Heinz Not Co.，並已在美國推出非乳製品起司片和蛋黃醬；合資公司計畫增加更多產品，並於明年開始行銷國際。卡夫亨氏的植物性起司通心粉2021年已開始在澳洲 銷售，這是首次在美販售。

卡夫亨氏執行長洛佩茲-梅(Lucho Lopez-May)表示，植物性起司通心粉產品銷量是同類別冠軍，但只有不到三成買家會回頭購買這類產品，主要原因是味道和質地令人失望。卡夫亨氏推出這類植物性產品的目標，是滿足消費者對口味熟悉的食品偏好，不會迫使他們徹底改變飲食習慣。

卡夫公司每天販售超過100萬盒原味起司通心粉。即將在美上市的NotMac&Cheese，將提供白切達乾酪和原味口味。

值得注意的是，NotMac&Cheese雖然是由植物製成，但不見得比原始版本更健康。當充分加入人造奶油和杏仁奶時，一杯NotMac&Cheese含有450卡路里；相比之下，一杯用人造奶油和2%牛奶 製成的原味起司通心粉，熱量為350卡路里。NotMac&Cheese的脂肪和碳水化合物含量較高；但它的膽固醇含量較低，且含有更多蛋白質 和纖維。