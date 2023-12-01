吃薯片聲音太吵？多力多滋推消音器

「多力多滋」業者與科技公司合作推出免費軟體「多力多滋消音器」，可去除語音聊天、Zoom或遊戲頻道中的咀嚼聲。 (美聯社)

吃餅乾零食時除了滋味豐富，爽脆口感也是十分過癮的享受，但喀滋聲響在旁人耳中恐怕非常令人惱火，尤其是語音通訊時，咀嚼的噪音會因為運算模式而被放大。知名玉米片品牌「多力多滋」(Doritos)業者便因此推出「多力多滋消音器」(Doritos Silent)，幫助去除語音聊天、Zoom或遊戲頻道中的咀嚼聲。

華盛頓郵報 報導，科技公司Smooth Technology與多力多滋合作，在11月推出這個免費軟體。首席開發人員、打電玩20餘年的費許堡(Dylan Fashbaugh)說，他很熟悉遊戲玩家大聲咀嚼的困擾，而這個軟體適用於任何麥克風收音的設備，可在任何個人電腦上使用，最終會擴展到其他平台上。

多力多滋為此調查超過3000名不同地區包括中國、印度 、葡萄牙、英國和美國的遊戲玩家，發現多數人喜歡在玩遊戲時吃零食，但同時也認為其他人吃零食的聲音會分散注意力。接受調查的200位美國玩家中，90%會邊玩邊吃零食，大多數人表示薯片類發出最煩人的噪音。

多力多滋全球行銷主管卡哈內說，喀滋口感是受遊戲玩家歡迎的原因之一，薯片雖是首選零食，到聽眾耳中卻是一大缺點。卡哈內表示，他們想出可用科技來解決這個「痛點」，而不必推出新的多力多滋產品。他指的是幾年前該公司曾試圖製作不脆的玉米片，不僅遭到廣泛嘲笑，前執行長稱呼其為「女性玉米片」的言論也受強烈反彈。

費許堡表示，開發這款軟體同時用到了他研發新技術和打電玩這兩大興趣。他的團隊請了約500人咀嚼多力多滋，錄音後用來模擬5000種不同的喀滋聲，「然後我們收集講話語音與喀滋聲混合，再以AI 學習分辨。」