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全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

編譯徐薏茹
位於紐約的海鮮天堂Le Bernardin連續第二年入選La Liste全球最佳1000家餐廳榜首。圖為該餐廳大廚里貝特。（Getty Images）
位於紐約的海鮮天堂Le Bernardin連續第二年入選La Liste全球最佳1000家餐廳榜首。圖為該餐廳大廚里貝特。（Getty Images）

位於紐約的老字號海鮮天堂Le Bernardin連續第二年入選La Liste全球最佳1000家餐廳榜首，成為海鮮餐廳王者，並擊敗美國所有餐廳，包括知名的French Laundry等；該榜單以評論家評論的全球資料庫、各類媒體文章、指南，以及來自Yelp、Tripadvisor等網站的數百萬則網路評論為依據。

Le Bernardin如何能獲得美食評論家和一般民眾的好評?

簡單來說，Le Bernardin為一貫的美味與創意烹調提供最完美的融合，不僅是魚料理，還有無縫的服務，不僅完美無瑕，還有個人化的體驗。

這一豪華餐廳沒有一點制式感，在許多長而大的餐桌或圓桌邊，可聽到如同舊式中餐館的嗡嗡聲與歡笑聲。

團隊中的每個人都流露出溫暖的氣息，最基層的員工知道何時該收走桌上的空盤子，而不需要詢問客人是否還在用餐。

菜單變化無窮，有時看起來像日式料理、東南亞料理，或法式料理，這是主廚里貝特(Eric Ripert)和行政主廚蓋斯特爾(Eric Gestel)不斷變化的合作成果。

Le Bernardin還有一個特別、罕見的優勢，與巴魯(Daniel Boulud)、馮格里奇頓(Jean-Georges Vongerichten)、凱勒(Thomas Keller)等名廚的全球帝國不同，那就是Le Bernardin是主廚里貝特唯一的餐廳，受到里貝特的全力關注，這是其他名廚所待的美國餐廳所無法比擬的。

對於Le Bernardin來說，全球最佳1000家餐廳榜單的認可來的正是時候，La Liste的評論在海外受到的關注更多。

該餐廳30%的晚餐嘉賓來自亞洲國家，主要來自南韓與日本，中國客人曾經是主要客群。

此外，Le Bernardin最基本的四道菜晚餐價格為208元，遠低於其他頂級競爭對手Daniel、Jean-Georges、Per Se和Eleven Madison Park的最便宜餐點。

東南亞 中餐館 南韓

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