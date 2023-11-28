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50歲後護骨 5種食物是好幫手

編譯俞仲慈／即時報導
營養專家建議女性年過50歲，可從飲食下手維護骨骼。(Getty Images)
營養專家建議女性年過50歲，可從飲食下手維護骨骼。(Getty Images)

根據研究，女性邁入停經期，體內荷爾蒙分泌下降，骨質以每年5%速度加速流失，增加骨質疏鬆症罹患率，帶來跌倒、骨折等風險，營養專家建議女性年過50歲，可從飲食下手維護骨骼，並列出五種護骨好食物。

美國綜合醫學協會(American Association of Integrative Medicine)會員暨臨床營養學院(College of Clinical Nutrition)認證營養專家卡頓(Jayson B. Calton)建議，可多攝取以下五種食物預防骨質疏鬆。

一、乳製品

牛奶和優格等乳製品富含有益骨骼的養分，包括鈣質和維生素D，可以發揮改善骨骼健康的作用。

研究發現，每攝取200公克(約7盎司)乳製品和牛奶，會降低骨質疏鬆症風險約22%到37%；另一項研究發現，攝取優格和乳酪可以增加臀部的骨密度(BMD)，減少髖部骨折風險。

二、洋蔥

含有植物化合物槲皮素(quercetin)，證實可以增加骨密度；同時含有可提高鈣和鎂吸收的纖維素「菊粉」(inulin)，而鈣和鎂是維護骨骼健康的必要養分。

三、海鮮

卡頓強調：「為了重建流失的骨質，不僅需要補充鈣質，還需要蛋白質，而且每天至少要攝取100公克。」

雖然所有蛋白質均有益骨骼健康，但專家認為含有omega-3的蛋白質是最佳選擇，Omega-3主要來自魚類脂肪，可以抑制破骨細胞(osteoclast)激化，從而促進骨骼生長，舉凡貝類、牡蠣、蝦和蟹等海鮮也富含維生素D、鈣、磷和鋅，有助於減緩骨質疏鬆，尤其是對女性而言。

四、雞蛋

富含維生素D和鋅等多種改善骨密度的化合物，並具有抗炎作用，同時也是重要的蛋白質來源。

五、柑橘類水果

柑橘類水果擁有多種增強骨骼成分包括鈣和鎂，還富含植物化合物「橙皮苷」(hesperidin)，主要存於柑橘類果皮、果肉以及柑橘果汁。

卡頓還提醒大家：「無論採取哪種飲食，都必須攝取足夠熱量，才能讓蛋白質發揮強化骨骼的作用。」

蛋白質 牛奶 醫學

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