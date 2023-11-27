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半夜肚子餓？ 這四種零食不會干擾睡眠

記者張聲肇/即時報導
火雞胸肉片和起司做成三明治，適合半夜解饞，因所含的蛋白質足以防飢到天亮，色胺酸則可幫助入睡。（Getty Images）
火雞胸肉片和起司做成三明治，適合半夜解饞，因所含的蛋白質足以防飢到天亮，色胺酸則可幫助入睡。（Getty Images）

你是否曾經半夜三點醒來，外頭暗濛濛而肚子咕咕叫，想吃些東西？挑什麼來滿足叫餓的肚子，又不會妨礙你睡回去，更重要的，不會第二天起床後不舒服，彷彿生病了？專家建議如下四種不會干擾睡眠的零食：

一、火雞胸肉。營養師梅舒蘭（Marissa Meshulam）說，火雞肉富含色胺酸（L-tryptophan），這是人體必需的胺基酸，有放鬆情緒、幫助睡眠、改善運動表現等功能。

冷藏的火雞胸肉片單吃一小片或做半個三明治，就很適合半夜解饞，它所含的蛋白質足以防飢到天亮，色胺酸則是幫你入睡的好養分。她建議大家選用沒有防腐劑或添加糖的火雞胸肉。

二、起司和餅乾。梅舒蘭認為，要吃零食，就要吃含蛋白質和纖維質的，才能讓我們順利睡到天亮，起司和餅乾是最經典的零食組合：起司有蛋白質，富含纖維的餅乾嚼起來脆脆的，與起司一起入口，最有飽足感。

此外，起司也有色胺酸，會轉化為退黑激素，有助入眠。 梅舒蘭另外提醒，餅乾要選含纖維的（杏仁麵粉做的也行），才能穩定血糖

三、香蕉和堅果醬。高品質睡眠靠平衡血糖的點心如香蕉、堅果醬，因為太甜的東西，尤其睡前享用的話，通常會造成反效果。營養師法蘭肯尼（ Amanda Frankeny）解釋其道理：香蕉富含鉀，有鬆弛肌肉之效，也有綜合碳水化合物調節血糖不致飆高，讓你不好入睡，香蕉配花生醬最能助眠，因為花生醬的脂肪和色胺酸都是很健康的營養，「半夜吃香蕉配堅果醬很容易，是我書中的霸王點心。」

四、麥片加牛奶。讓孩子入睡，一杯溫牛奶是理想零嘴，對半夜醒來的大人，也同樣理想。法蘭肯尼建議各位，不妨加點全穀類、低糖分麥片到牛奶裡，這是平衡血糖的理想零嘴。「喝牛奶的目的取其鈣質，鈣會幫助人體製造、運用退黑激素。」

血糖 牛奶 蛋白質

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