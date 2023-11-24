愛吃薯片卻怕油炸？讓微波爐來幫你

微波爐可做出美味、香脆的薯片。(Getty Images)

許多人都有用微波爐煮一整顆馬鈴薯的經驗，但薯片呢？或許有些人不知道，可以在短短15分鐘內（包括8至10分鐘的烹飪時間）做出美味、香脆的微波爐薯片。

一般人可能會想，買一袋薯片不是更省事，為何還要自己做？食譜 網站Daily Meal指出，微波爐薯片不像商家賣的薯片那樣是用油炸的，是更健康的替代品，並且不含延長保存期限所需的不健康防腐劑。

除了更健康、熱量更低外，還可以隨意添加鹽和其他調味料，讓它們變得風味獨特、更加可口。與許多從頭開始製作的食品一樣，自製薯片具有天然、未經加工的風味，這是工廠大量生產的薯片無法比擬的。

Daily Meal表示，要製作這款美味零食，需要用褐皮馬鈴薯（russet potatoes）與調味料，如帕瑪森起司、胡椒、鹽和大蒜粉。如果想加點辣味和一些燒烤的風味，可以嘗試加入辣椒粉、卡宴辣椒（cayenne pepper）或紅甜椒粉（paprika）。此外，可將洋蔥和大蒜粉混合，製成酸奶油洋蔥薯片；甚至還可以在薯片上撒些肉桂糖霜，滿足對甜食的喜愛。總之，有無窮的可能性。

Daily Meal強調，無論使用哪種調味料，製作出美味、爽脆微波爐薯片的關鍵是將它們切得越薄越好。食品切片機（mandoline slicer）最適合將馬鈴薯切成理想的薄片，這有助於它們均勻地加熱。

此外，在製作薯片前，還須在微波爐專用盤子上塗上橄欖油，可以增加風味、讓薯片變得酥脆，並防止沾黏。Daily Meal也建議在微波爐加熱前將馬鈴薯片浸泡在冷水中，可以洗掉部分澱粉，使薯片更加爽口。