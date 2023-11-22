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感恩節配菜新口味 抱子甘藍拌芥末油醋醬易做好吃

編譯彭尚興／即時報導
感恩節正值抱子甘藍盛產期，可作為烤火雞的配菜。(Getty Images)
感恩節正值抱子甘藍盛產期，可作為烤火雞的配菜。(Getty Images)

傳統感恩節大餐菜色豐盛澎湃，正好為這個秋末冬初的季節增添豐收的喜悅，唯獨少了些綠色蔬菜，難免有些營養不均衡。恰好這時候正值抱子甘藍(Brussels sprouts)盛產期，可作為烤火雞的配菜。

很多人嫌抱子甘藍苦味太重，不愛吃。食譜作家兼美聯社美食專欄作者凱蒂·沃克曼(Katie Workman)表示，只要烹調得宜，抱子甘藍其實很鮮甜。

抱子甘藍外型酷似迷你高麗菜(cabbage，或稱捲心菜、包心菜)，一顆顆密密麻麻結在一株莖幹上。在農夫市集上偶而可以買到整株的抱子甘藍，回家後一顆一顆剝下來，頗有療癒感。超市販售的通常則是整袋裝已經剝好的抱子甘藍。

沃克曼提醒消費者，購買時儘量挑選小顆的抱子甘藍，愈小的愈嫩、愈甜；大顆的口感接近高麗菜，土味也較重。另外還有注意外表菜葉的翠綠程度，以及是否有瘀傷。

但影響味道的關鍵還是在於烹調方式。用大火快炒或烤箱烘烤，最能帶出抱子甘藍的鮮甜，而且略帶一點堅果味；用水煮或川燙則又苦又澀。選擇大小相當的菜苞，以確保火候一致。

沃克曼推薦一道「抱子甘藍拌芥末油醋醬」，簡單易做，去油解膩，非常適合作為感恩節大餐的配菜。

材料：

4片培根

4 湯匙橄欖油，分開盛放

半杯切碎洋蔥丁

1磅抱子甘藍，修掉莖部粗皮，對剖

2/3杯雞高湯或素高湯，低鈉的最好

4茶匙白酒醋

1湯匙法式第戎芥末醬(Dijon mustard)

少許鹽及黑胡椒調味

做法：

1. 用大型平底鍋，以中至大火將培根煎熟，大約每面4分鐘。培根取出放涼後切碎，倒出剩餘油脂。

2. 鍋中加入一湯匙橄欖油，放入洋蔥丁，以中至大火迅速拌炒幾下。然後加入抱子甘藍，不用翻炒，煎約8分鐘。

3. 加入高湯，淹沒所有蔬菜，蓋上鍋蓋，煮到沸騰，然後轉中火，繼續煨大約7到10分鐘，直至湯汁收乾，菜葉軟爛到可以用銳利餐刀直接劃開。

4. 煨菜的同時，將另外三匙橄欖油、白酒醋和芥末醬拌成油醋醬，依個人口味加入適量鹽和胡椒。

5. 將油醋醬倒入鍋中，和蔬菜充分拌勻，撒上培根脆片，起鍋，裝盤。

請趁熱享用。

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