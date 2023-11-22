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早產兒是否該吃益生菌？醫師意見相左

記者張聲肇／綜合報導

多年來，全球各國醫院都開具益生菌，讓早產兒不受腸道疾病拖累，但上個月開始，美國醫院不再讓早產兒服用益生菌，因為益生菌造成一個死亡病例。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)不僅下令醫生，若要用益生菌治療早產兒，須先獲得食藥局許可，也叫有關產品的製造商Abbott Laboratories和Infinant Health停售。

許多醫生不服氣，說益生菌分明就有保護幼兒弱小腸胃之效，不准用會危害小病人的健康。

蒙特婁新生兒科醫生巴靈頓(Keith Barrington)說，靠益生菌救活的小生命大概有千千萬萬。他自己在部落格寫了兩篇文章批評食藥局，其他贊同使用益生菌的醫生，也紛紛寫信到食藥局抗議。

但也有醫生和食藥局同一立場，認為屬於「營養補品」的益生菌，未經過嚴格測試，生產過程也沒有嚴格監管，本來就有健康的風險。食藥局下令廠商自行研究其醫療效力，並遵行西藥等級的標準產製。

FDA局長卡利夫(Robert Califf)說，某產品如果確實有益，「我們當然希望人人獲益。何不證明給大家看？我們會把它當作健康照護的標準產品。」

不過藥品的研究成本高，費時久，兩造意見相左，不是短時間內就可解決。

懷孕未滿37周就出生的嬰兒就是早產兒，世界衛生組織(WHO)說，全球十分之一新生兒早產，壞死性小腸結腸炎(NEC)是早產兒常見的疾病之一，國家衛生研究院(NIH)說，美國每年約有48萬早產兒，其中9000名罹患小腸結腸炎。

科學家不確切了解益生菌的作用，根據它可在腸道促成健康菌群的觀察，推論說可以防止「壞細菌」作惡，但益生菌可能轉移陣地，甚至跑到血液裡，引發感染。食藥局說，前述新生兒死亡案例，就是服用Infinant出品的益生菌入侵血液所致；但美國醫學會小兒科期刊上月刊載的研究指出，益生菌可減少早產兒死亡與腸炎。

藥局 FDA 醫學

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