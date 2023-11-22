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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

肉桂含鉛 越來越多兒童吃蘋果泥生病

編譯周芳苑／綜合報導
近期發生多起兒童致病通報案例，聯邦食品暨藥物管理局已針對來自多國的進口肉桂蘋果果泥產品，加強鉛毒汙染篩檢。(美聯社)
近期發生多起兒童致病通報案例，聯邦食品暨藥物管理局已針對來自多國的進口肉桂蘋果果泥產品，加強鉛毒汙染篩檢。(美聯社)

兒童食用袋裝蘋果果泥生病的通報案例越來越多，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正針對來自多國的進口肉桂蘋果果泥產品進行鉛毒汙染篩檢。

藥局日前表示，檢查被召回的袋裝蘋果果泥後發現，厄瓜多一製造商的肉桂最有可能是高含量鉛來源，全美22州至少34 名兒童因相關食品而生病。

不過，食藥局指出，目前尚無其他患病或血含鉛量升高通報案例牽涉此一假日烘焙食品常用的香料。

食藥局還無法收集問題食品所含肉桂的樣本。

進口紀錄顯示，位於佛州的 WanaBana公司從厄瓜多製造商Austrofood進口一批肉桂蘋果果泥；有關單位從平價零售店一元樹(Dollar Tree)取得的被召回WanaBana蘋果肉桂果泥中發現鉛含量偏高，比食藥局研擬指南所規定含量高200倍以上。

明尼蘇達大學教授斯萊文(Joanne Slavin)說，食藥局並未規定食品所用香料中鉛及其他重金屬含量；消費者應提防肉桂可能含鉛。但食藥局稱，除蘋果泥之外，尚無跡象顯示其他含肉桂食品受到影響。

聯邦疾病防治中心(CDC)稱，已接獲1至3歲兒童食用袋裝果泥引發相關疾病的通報，其中至少一名兒童血鉛含量警戒值高八倍。

鉛暴露量尚無安全標準，但CDC以每100毫升3.5微克(micrograms per deciliter)為標準判定哪些兒童含鉛量高；受影響兒童的血鉛濃度為每分升4至29微克。

召回的水果製品包括袋裝WanaBana蘋果肉桂果泥、Schnucks and Weis肉桂蘋果果泥；這些商品透過一元樹及亞馬遜(Amazon)和其他線上商店出售。

官員稱，吃了這些問題食品的兒童應接受鉛含量檢測。通報的患病兒童出現頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉和貧血，但通常可能沒有任何症狀。

過量鉛暴露將導致嚴重的學習、認知與行為問題；鉛等重金屬可透過土壤、空氣、水或工業化作業滲入食品。

藥局 聯邦疾病防治中心 CDC

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