全美中小學 面臨飲用水鉛汙染問題

學校飲水含鉛過量，對兒童傷害很大，專家呼籲當局採用更多措施加以改善。圖為德州一間小學工作人員把一箱箱瓶裝水運進校園。(美聯社)

紐約州 洛克蘭郡(Rockland County) 「東拉馬波」(East Ramapo)校區某學校因查出水質有鉛，2016年起便關閉多部自動飲水機，七年後仍未改善；由於全國並未設立數據庫，追蹤各間學校的飲用水含鉛量，所以類似問題目前在全國有多普遍，仍無法確切得知。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，全國各公立校區都十分擔心自來水管及設備出現鉛滲漏；「為水質無鉛而奔走」(Campaign for Lead Free Water)社區組織人士舒瓦茲(Paul Schwartz)指出，水中含鉛無處不有。

雖然全國對自來水含鉛的意識提升，但醫學 專家及一些致力改善水質人士指出，因為孩子們更容易受到鉛毒素影響，當局必須採取更多措施加以改善。

醫學專家帕托(Alok Patel)博士指出，兒童長期接觸到鉛，會導致腦部受損，受到的影響無法救治，例如行為、注意力及學習，鉛中毒的危害愈來愈多，傷害很大。

舒瓦茲指出，不幸的是各校飲用水含鉛大多是自願規定的，除非州方或地方學區把它列為優先事項，不然大多數人不曉得發生什麼事。

聯邦法規規定，除非學校用水並非取自公共自來水系統，才要測鉛含量，但全美大多數學校的用水都來自公共自來水系統。

在水系統自營的學校裡，規定要做鉛檢測 並公布其數據的，數目很少。7758家學校的水系統按環保署(EPA)規定，2023年第三季報告水系統保持運作，美國廣播公司進行樣本分析，發現其中77%有一定程度的鉛汙染，16%來到兩位數，6%超過環保署建議的最大門檻值。雖說報告呈現的數據，日期押在2023年第三季，但所見所得則取自過去30年所做的測試。