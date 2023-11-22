我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

全美中小學 面臨飲用水鉛汙染問題

編譯潘勛／綜合報導
學校飲水含鉛過量，對兒童傷害很大，專家呼籲當局採用更多措施加以改善。圖為德州一間小學工作人員把一箱箱瓶裝水運進校園。(美聯社)
學校飲水含鉛過量，對兒童傷害很大，專家呼籲當局採用更多措施加以改善。圖為德州一間小學工作人員把一箱箱瓶裝水運進校園。(美聯社)

紐約州洛克蘭郡(Rockland County) 「東拉馬波」(East Ramapo)校區某學校因查出水質有鉛，2016年起便關閉多部自動飲水機，七年後仍未改善；由於全國並未設立數據庫，追蹤各間學校的飲用水含鉛量，所以類似問題目前在全國有多普遍，仍無法確切得知。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，全國各公立校區都十分擔心自來水管及設備出現鉛滲漏；「為水質無鉛而奔走」(Campaign for Lead Free Water)社區組織人士舒瓦茲(Paul Schwartz)指出，水中含鉛無處不有。

雖然全國對自來水含鉛的意識提升，但醫學專家及一些致力改善水質人士指出，因為孩子們更容易受到鉛毒素影響，當局必須採取更多措施加以改善。

醫學專家帕托(Alok Patel)博士指出，兒童長期接觸到鉛，會導致腦部受損，受到的影響無法救治，例如行為、注意力及學習，鉛中毒的危害愈來愈多，傷害很大。

舒瓦茲指出，不幸的是各校飲用水含鉛大多是自願規定的，除非州方或地方學區把它列為優先事項，不然大多數人不曉得發生什麼事。

聯邦法規規定，除非學校用水並非取自公共自來水系統，才要測鉛含量，但全美大多數學校的用水都來自公共自來水系統。

在水系統自營的學校裡，規定要做鉛檢測並公布其數據的，數目很少。7758家學校的水系統按環保署(EPA)規定，2023年第三季報告水系統保持運作，美國廣播公司進行樣本分析，發現其中77%有一定程度的鉛汙染，16%來到兩位數，6%超過環保署建議的最大門檻值。雖說報告呈現的數據，日期押在2023年第三季，但所見所得則取自過去30年所做的測試。

帕托表示，想到鉛攝取量並沒有安全值，國人應竭盡全力避免飲水含鉛傷及未成年人的腦部，民眾對鉛的來源提高警覺，實在很重要。

學校飲水含鉛過量，對兒童傷害很大，專家呼籲當局採用更多措施加以改善。(美聯社)
學校飲水含鉛過量，對兒童傷害很大，專家呼籲當局採用更多措施加以改善。(美聯社)

醫學 檢測 紐約州

上一則

買了後悔 哪些小家電被列入「廢物之王」？

延伸閱讀

周三「小雪」放鹽燈、吃黑色食物… 命理老師教開運妙招

周三「小雪」放鹽燈、吃黑色食物… 命理老師教開運妙招
坦密庫拉谷學區總監遴選 教委會遭批過程不透明

坦密庫拉谷學區總監遴選 教委會遭批過程不透明
校方無意商談薪資 加州州大技師11/14擬罷工

校方無意商談薪資 加州州大技師11/14擬罷工
控校方不理會加薪訴求 加州州大23校區技工14日罷工

控校方不理會加薪訴求 加州州大23校區技工14日罷工

熱門新聞

(本報系檔案照)

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

2023-11-14 11:43
很多人往沙發一坐就呼呼入睡，但上床卻睡不著。(Getty Images)

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

2023-11-16 10:56
哥斯大黎加出名之處，在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。 （Getty Images）

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

2023-11-20 10:00
除了銀行之外，現金還有其他存放地點。(Getty Images)

除了銀行 還可把現金放進這三個地方

2023-11-20 10:38
獨自搭遊輪雖然自由，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用 。(Getty Images)

一個人搭郵輪？你得多付費

2023-11-17 10:38
示意圖。（取材自ingimage）

住旅館 這2種備品最多人帶走…房務人員曝真心話

2023-11-16 15:35

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職