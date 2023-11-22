我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

15州43人病倒 哈密瓜藏沙門氏菌最好別吃

記者張聲肇／綜合報導
聯邦食品暨藥物管理局20日表示，全美15州發生43人疑因食用哈密瓜而感染沙門氏菌的病例。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局20日表示，全美15州發生43人疑因食用哈密瓜而感染沙門氏菌的病例。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)20日表示，全美15州發生43人疑因食用哈密瓜而感染沙門氏菌(salmonella)的病例，其中17人住院；食藥局呼籲民眾在當局調查期間，勿再食用、出售或供應已被宣布召回的哈密瓜或有關食品。

各地公衛官員詢問過的29人，有15人說前一個禮拜當中曾接觸哈密瓜。

三種品牌的新鮮哈密瓜和鳳梨產品因有被沙門氏菌汙染之嫌，已經下架、收回。這些問題產品在美國12州和加拿大銷售。

以「真新鮮」(Trufresh)為名的蘇菲亞農產品公司(Sofia Produce LLC)11月15日回收了貼有「Malichita」標誌的所有大小哈密瓜。這批哈密瓜上市的期間是10月16日到23日。

艾爾迪(Aldi)全國零售連鎖店也收回最佳賞味期10月27-31日的哈密瓜、哈密瓜切片和切好的鳳梨條。

上週，藤園水果蔬菜公司(Vinyard Fruit and Vegetable Company)主動收回所有哈密瓜切塊產品，包括10月30日到11月10日在奧克拉荷馬上市的十幾種包含哈密瓜切片的新鮮水果盤產品。

食藥局說，奉命下架的哈密瓜產品，在亞利桑納、加州、馬里蘭、新澤西、田納西、伊利諾、愛阿華、印第安納、肯塔基、密西根、奧克拉荷馬、威斯康辛、德州和佛州以及加拿大都買得到。

它說，其他地方可能也買得到問題哈密瓜，因為小零售商可能另有管道取得，食藥局也提醒餐廳不要上含有哈密瓜的菜。

食藥局說，沙門氏菌對兒童、身體較弱的人和老年人，以及免疫系統較弱的人，可能造成嚴重甚至致命的感染。症狀包括發燒、腹瀉(帶血)、嘔吐、噁心、肚痛，通常在吃到不潔食物12到72小時內發作，延續四到七天。

藥局 加拿大 加州

上一則

買了後悔 哪些小家電被列入「廢物之王」？

延伸閱讀

華男販賣人口 查出20多年前曾被下令遞解出境

華男販賣人口 查出20多年前曾被下令遞解出境
好康報您知／大中華超市（GW Supermarket）

好康報您知／大中華超市（GW Supermarket）
Malichita標籤甜瓜召回 疑染沙門氏菌

Malichita標籤甜瓜召回 疑染沙門氏菌
好康報您知／大中華(Great Wall Supermarket)

好康報您知／大中華(Great Wall Supermarket)

熱門新聞

(本報系檔案照)

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

2023-11-14 11:43
很多人往沙發一坐就呼呼入睡，但上床卻睡不著。(Getty Images)

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

2023-11-16 10:56
哥斯大黎加出名之處，在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。 （Getty Images）

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

2023-11-20 10:00
除了銀行之外，現金還有其他存放地點。(Getty Images)

除了銀行 還可把現金放進這三個地方

2023-11-20 10:38
獨自搭遊輪雖然自由，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用 。(Getty Images)

一個人搭郵輪？你得多付費

2023-11-17 10:38
示意圖。（取材自ingimage）

住旅館 這2種備品最多人帶走…房務人員曝真心話

2023-11-16 15:35

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職