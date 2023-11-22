15州43人病倒 哈密瓜藏沙門氏菌最好別吃

聯邦食品暨藥物管理局20日表示，全美15州發生43人疑因食用哈密瓜而感染沙門氏菌的病例。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)20日表示，全美15州發生43人疑因食用哈密瓜而感染沙門氏菌(salmonella)的病例，其中17人住院；食藥局 呼籲民眾在當局調查期間，勿再食用、出售或供應已被宣布召回的哈密瓜或有關食品。

各地公衛官員詢問過的29人，有15人說前一個禮拜當中曾接觸哈密瓜。

三種品牌的新鮮哈密瓜和鳳梨產品因有被沙門氏菌汙染之嫌，已經下架、收回。這些問題產品在美國12州和加拿大 銷售。

以「真新鮮」(Trufresh)為名的蘇菲亞農產品公司(Sofia Produce LLC)11月15日回收了貼有「Malichita」標誌的所有大小哈密瓜。這批哈密瓜上市的期間是10月16日到23日。

艾爾迪(Aldi)全國零售連鎖店也收回最佳賞味期10月27-31日的哈密瓜、哈密瓜切片和切好的鳳梨條。

上週，藤園水果蔬菜公司(Vinyard Fruit and Vegetable Company)主動收回所有哈密瓜切塊產品，包括10月30日到11月10日在奧克拉荷馬上市的十幾種包含哈密瓜切片的新鮮水果盤產品。

食藥局說，奉命下架的哈密瓜產品，在亞利桑納、加州 、馬里蘭、新澤西、田納西、伊利諾、愛阿華、印第安納、肯塔基、密西根、奧克拉荷馬、威斯康辛、德州和佛州以及加拿大都買得到。

它說，其他地方可能也買得到問題哈密瓜，因為小零售商可能另有管道取得，食藥局也提醒餐廳不要上含有哈密瓜的菜。

食藥局說，沙門氏菌對兒童、身體較弱的人和老年人，以及免疫系統較弱的人，可能造成嚴重甚至致命的感染。症狀包括發燒、腹瀉(帶血)、嘔吐、噁心、肚痛，通常在吃到不潔食物12到72小時內發作，延續四到七天。