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冰箱保存生菜一個月 食譜作者有密招

編譯周靜芝 / 即時報導
生菜。Image by Petra from Pixabay
生菜。Image by Petra from Pixabay

根據聯合國糧食與農業組織的報告，全球有三分之一的食物遭到浪費。這件事確實令人十分沮喪，但有個好消息是，「紐約時報」暢銷食譜作者柏德魯格（Carleigh Bodrug）最近分享了一個減少食物浪費的小竅門，可以讓生菜（lettuce）的保鮮期長達一整個月。

柏德魯格近日在Instagram上發表一篇貼文，至今瀏覽數已近1500萬次，該則貼文敘述了如何防止綠葉菜發臭、變黏和敗壞。柏德魯格表示，多數人很容易因一些過於複雜的食物小竅門而卻步，但面對生菜這項食物儘管放輕鬆，這個訣竅十分簡單。

在影片中，柏德魯格先把生菜洗乾淨，然後切成小塊；接著她使用沙拉菜甩水器去除多餘的水分，因為水分會讓生菜更快腐爛。

等甩乾水分後，柏德魯格將生菜放進一個玻璃瓶裡，然後在上面塞入一條乾淨的毛巾，以吸收更多剩餘的水分。柏德魯格指出，如果家中沒有多餘的毛巾，用廚房紙巾也可以。最後，她把容器放進冰箱，並說明她會每隔幾天更換一次毛巾。

這則貼文獲得約34萬個按讚數，引起大量網友的興趣。一名網友開玩笑說，現在他可以更長時間不用去管冰箱裡的生菜了。

撇開玩笑不談，食物浪費在美國一直是個大問題。根據統計，四口之家平均每年會扔掉價值約1600元的農產品。除了浪費大筆金錢之外，被丟棄的食物最終會在垃圾掩埋場裡腐爛，並產生讓地球暖化的甲烷氣體。

食譜 紐約時報 聯合國

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