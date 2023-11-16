為健康少吃鹽 當心這個重要養份也少了

健康飲食往往提倡少鹽，但要注意勿因此缺少碘。(Getty Images)

健康飲食往往提倡少鹽，因過多的鈉會增加高血壓 、心臟病 和中風的風險。但勿矯枉過正，因為食鹽可能是大多數飲食中最可靠、最豐富的碘來源。

華盛頓郵報報導，1920年代美國民眾普遍缺碘，從那之後製造商便開始在食鹽中添加碘。雖然現今缺乏碘的病症並不常見，但某些族群如老年人可能面臨風險，2017年一項研究調查189名年齡在51歲至86歲之間的女性，發現60%的女性有中度碘不足。

史丹福大學醫學 院(Stanford University School of Medicine)臨床醫學副教授Marilyn Tan表示，碘在甲狀腺激素的產生過程扮演至關重要的角色，而甲狀腺激素對體重、認知功能、精力高低，甚至頭髮和指甲的生長都有影響，「它負責新陳代謝，也會影響身體的其他器官。」

而碘缺乏恐會導致甲狀腺功能低下，症狀可能包括體重增加、疲勞、情緒低落、記憶力問題、便秘、畏寒；若長期攝取量過低，還會導致甲狀腺腫大。甲狀腺功能減退的情況會隨著年齡的越來越好發。

天然的碘來源只存在少數食物中：若水果和蔬菜、海藻、海鮮來自富含碘的土壤或海水，那便含有碘；如果乳製品和雞蛋產自的動物餵食加碘飼料，那麼也是很好的碘來源之一。甚至包裝麵包中，其麵團改良劑裡的碘酸鈉也含有碘。

但若認為包裝食品多半都含有鹽(鈉)，所以可以連帶攝取 足夠的碘，那可能就錯了。陸軍軍事營養部門的營養師邁切絲妮(Adrienne Hatch-McChesney)指出，加工食品中使用的鹽通常不加碘，其它現在流行的高級鹽，例如海鹽、喜馬拉雅鹽或粗鹽，也都不是很好的碘來源。

碘的每日建議攝取量為150微克(mcg)，達到量相當於食用半茶匙的加碘食鹽。但若純靠食鹽，同時還會攝入高達1165毫克的鈉，因此靠鹽補碘適量即可，還是得從天然食物多方補充碘來源。