我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

烤出最鬆軟綿密的地瓜 秘訣是加水

編譯周靜芝 / 即時報導
地瓜。Image by Brett Hondow from Pixabay
地瓜。Image by Brett Hondow from Pixabay

烤地瓜是件輕而易舉的事，但有一種不費吹灰之力的方法可以進一步提升它的風味和口感，這個快速的小竅門甚至不需要任何複雜的設備，只需要幾湯匙水和一張鋁箔紙，在烤之前將地瓜包起來，就能烤出最鬆軟、最綿密的地瓜。

這個由網友藍吉瑞（Utokia Langley）在抖音TikTok）上分享的簡單秘訣，能讓烤好的地瓜內部鬆軟如棉絮，因為在烘烤的過程中，水蒸汽被包在鋁箔紙中，有如蒸汽浴般的效果，除了防止地瓜變乾，還能讓表皮滑嫩、質地鬆軟、口感極佳。與傳統的烘烤過程相比，這種加水烘烤法只需多花點功夫，就能大大提升地瓜的天然甜味。

準備烘烤前，先將地瓜刷洗乾淨，然後將洗淨的地瓜放在鋁箔紙上，將兩側向上托起形成盆狀，倒入4至5湯匙水；再將鋁箔紙封緊，防止水溢出，然後將地瓜置於烤盤、放入烤箱烘烤。藍吉瑞說，也可以將地瓜直接放在烤架上，但放在烤盤上的好處是若有汁液溢出，不會弄髒烤箱底部並產生異味。

地瓜烤熟後，打開鋁箔紙，切開後便可露出中間美味、柔軟的橘色果肉。藍吉瑞說，由於在烘烤過程中加了少許的水、產生蒸汽，讓地瓜烤得更均勻，而且口感更加鬆軟、綿密。

抖音 TikTok

上一則

連鎖快餐店溫蒂每周三買餐送雞塊 直到年底

下一則

合買樂透14年 密州四同事終於中了10萬元

延伸閱讀

以「危害社會和諧」為由 尼泊爾禁用TikTok

以「危害社會和諧」為由 尼泊爾禁用TikTok
危害社會和諧 尼泊爾決定禁用TikTok

危害社會和諧 尼泊爾決定禁用TikTok
歐盟對YouTube、TikTok啟動調查 確保兒童使用安全

歐盟對YouTube、TikTok啟動調查 確保兒童使用安全
整卷衛生紙放冰箱？奇怪除味妙招風靡TikTok

整卷衛生紙放冰箱？奇怪除味妙招風靡TikTok

熱門新聞

Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車市場遊戲規則。（美聯社）

5款值得期待的2024年休旅車

2023-11-08 09:33
烘衣機的功能非常明確：把剛洗好的衣服烘乾；但隨著科技的進步，現代烘衣機所提供的一系列功能遠超出了這一基本要求。美聯社

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

2023-11-08 13:13
在亞馬遜網站暢銷的Crock-Pot加熱便當盒，讓你午餐時，可有一碗熱湯或美味的燉菜暖暖胃。（亞馬遜網站）

讓你吃熱騰騰飯食 加熱便當盒2萬人愛用

2023-11-07 10:08
目前認證麻醉助理只能在20個州與哥倫比亞特區執業。（Getty Images）

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

2023-11-10 09:32
NBC新聞網站購物頻道Select集合了專家所推薦的衣物去污劑進行評鑑，選出最好的品牌是 OxiClean MaxForce衣物去污噴霧劑 。（亞馬遜網站）

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

2023-11-10 09:53
示意圖。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

2023-11-07 12:49

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州
APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議

APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材