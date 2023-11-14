烤出最鬆軟綿密的地瓜 秘訣是加水

地瓜。Image by Brett Hondow from Pixabay

烤地瓜是件輕而易舉的事，但有一種不費吹灰之力的方法可以進一步提升它的風味和口感，這個快速的小竅門甚至不需要任何複雜的設備，只需要幾湯匙水和一張鋁箔紙，在烤之前將地瓜包起來，就能烤出最鬆軟、最綿密的地瓜。

這個由網友藍吉瑞（Utokia Langley）在抖音 （TikTok ）上分享的簡單秘訣，能讓烤好的地瓜內部鬆軟如棉絮，因為在烘烤的過程中，水蒸汽被包在鋁箔紙中，有如蒸汽浴般的效果，除了防止地瓜變乾，還能讓表皮滑嫩、質地鬆軟、口感極佳。與傳統的烘烤過程相比，這種加水烘烤法只需多花點功夫，就能大大提升地瓜的天然甜味。

準備烘烤前，先將地瓜刷洗乾淨，然後將洗淨的地瓜放在鋁箔紙上，將兩側向上托起形成盆狀，倒入4至5湯匙水；再將鋁箔紙封緊，防止水溢出，然後將地瓜置於烤盤、放入烤箱烘烤。藍吉瑞說，也可以將地瓜直接放在烤架上，但放在烤盤上的好處是若有汁液溢出，不會弄髒烤箱底部並產生異味。

地瓜烤熟後，打開鋁箔紙，切開後便可露出中間美味、柔軟的橘色果肉。藍吉瑞說，由於在烘烤過程中加了少許的水、產生蒸汽，讓地瓜烤得更均勻，而且口感更加鬆軟、綿密。