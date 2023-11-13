神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
一位研究大腦老化的科學家表示，他透過研究結果發現，老年人每日攝取綜合維他命(multivitamins)有助於提升記憶力。不過，最佳攝取方式還是來自於天然蔬果的攝取。
長期以來醫界會認為，綜合維他命的用處不大，不過，哥倫比亞大學教授布里克曼(Adam Brickman)6年前開始研究綜合維他命對於記憶的影響後，自己也開始每日服用一顆綜合維他命。他說，「我跟其他人一樣會懷疑這個東西的功效，」但隨著越來越多新的研究，其中包含他自己的研究成果都開始指出，綜合維他命的真相可不簡單。
今年初，布里克曼的研究結果指出，60歲以上男性及65歲以上女性每日服用一顆綜合維他命，相較於服用安慰劑的對照組，在一般記憶力測試上持續表現較佳。2022年9月另一項使用不同記憶力測試的研究也取得類似結果。由於這些新的研究結果指出，每日服用一顆綜合維他命，可以幫助老化的大腦獲得不多但實在的記憶益處，因此，布里克曼開始每日服用綜合維他命。他表示，「由於分析後並看到結果，讓我開始每天早上服用綜合維他命。」
雖然這些研究都指出，綜合維他命對於記憶的正面影響屬於輕微，與安慰劑相比，服用綜合維他命的老年人在記憶測試上的分數有所提高，但只是略有改善，而且綜合維他命並無法根除阿茲海默症或治療認知疾病，但在某種程度 上，有助於緩解伴隨正常認知老化所出現的一些常見而輕微的記憶力衰退。
布里克曼表示，與安慰劑相比，綜合維他命似乎「挽救了三年」的認知衰老，不過，一般人並不易察覺這種差異，「不會因為你服用綜合維他命後，就讓你覺得記憶突然變厲害了。」
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