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飯前保持這一簡單習慣 有助加速減重

編譯周靜芝 / 即時報導
飯前喝下500毫升的水，不僅能提高新陳代謝，還能有助減重。(Getty Images)
飯前喝下500毫升的水，不僅能提高新陳代謝，還能有助減重。(Getty Images)

對於那些拼命想以節食和運動來減重、但站上磅秤卻沒有看到效果的人來說，現在有個好消息了。兩位醫生在抖音（TikTok）上提供了一個簡單的減重訣竅，他們聲稱任何人都可以跟著做。根據生活新聞網站Irish Star的報導，這個方法不需要節食、服用保健品或加入健身房，所需要的只是堅持下去。

發布在抖音標題名為「減重小訣竅」的影片中，兩名醫學專家概述了他們的簡單秘訣就是「吃飯前喝水」。研究顯示，與沒喝水相比，飯前喝下500毫升的水，不僅能提高新陳代謝，還能有助減重。兩人異口同聲地表示，通常喝的水越多，身體就越健康，「就是這麼簡單」。

從科學角度看，喝水有助於減重是不爭的事實。英國伯明翰大學（University of Birmingham）的研究發現，在飯前半小時喝500毫升的水，可減輕體重；遵照此一方法者比不這樣做的人平均多減了1.3公斤。

在為期12周的時間裡，先喝了水的人體重減輕了4.3公斤，相較之下，飯前不喝水的人體重只減輕了0.8公斤。

伯明翰大學健康與照護研究中心（NIHR）前臨床講師帕雷蒂（Helen Parretti）說，這些發現的妙處在於簡單易行，只要在正餐前喝一品脫水（約570毫升）、一天三次，就有助於減輕體重。

她說，如果結合增加運動量與奉行健康的飲食習慣，可以幫助人們以健康的速度來甩掉身上的脂肪；而將這個方法融入繁忙的日常生活中，幾乎可說不費吹灰之力。

減重 抖音 健身

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