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獸藥卡巴多恐致癌 FDA宣布將禁售 業者反對

編譯周芳苑／綜合報導
美國養豬業仍在使用獸藥「卡巴多」可能提高食用熱狗、香腸等豬肉食物的人的罹癌風險，聯邦食品暨藥物管理局表示將撤出市場。(美聯社)
美國養豬業仍在使用獸藥「卡巴多」可能提高食用熱狗、香腸等豬肉食物的人的罹癌風險，聯邦食品暨藥物管理局表示將撤出市場。(美聯社)

美國食品藥物管理局(FDA)7日宣布，美國養豬業常用獸藥「卡巴多」(carbadox)可能讓人因食用熱狗、香腸和其他豬肉食品而罹患癌症，不久後將從市場上撤出，但豬肉產業聲明強烈反對。

卡巴多被添加到豬飼料中預防感染並有助豬隻增肥，FDA將近十年前首次針對該款藥物展開更新調查。

FDA指出，受卡巴多致癌殘留物污染的豬肉可能會摻雜在熱狗和午餐肉等食品中，在致力徹除該藥物之際，不建議人們改變食物選擇 。

FDA於2016年即宣布將跨出卡巴多撤離市場的第一步。

有關卡巴多致癌的顧慮由來已久，1998年該藥物獲准時，FDA本來就認為有致癌顧慮，最終因一項測試而緩解；目前尚不清楚FDA為何2016年發出警告後未盡快停用卡巴多，而且FDA是在其他國家採取行動限制卡巴多多年後才發出警告。

FDA發言人拒絕說明卡巴多撤離市場的時間表，僅表示2016年首次針對1998年批准卡巴多的方法充分表達擔憂，養豬業多年來，有機會想辦法減輕該藥物撤離市場的潛在影響。

卡巴多製造商 Phibro Animal Health Corporation將飼餵卡巴多吹捧為抗菌和讓豬肥胖的行業標準；品牌Mecadox的該藥物被添加到全國養豬場飼料。

國家豬肉生產者委員會(National Pork Producers Council)去年致信FDA稱，撤除卡巴多恐導致數百萬頭豬隻死亡，未來十年豬隻將受細菌感染而衍生53億元成本；又說，卡巴多是治療幼豬胃腸道疾病、改善健康的藥品，不可或缺，卡巴多撤離市場，獸醫可能轉用其他抗生素，恐怕產生更多威脅人體的抗藥性細菌。

FDA 致癌 癌症

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