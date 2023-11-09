獸藥卡巴多恐致癌 FDA宣布將禁售 業者反對

美國養豬業仍在使用獸藥「卡巴多」可能提高食用熱狗、香腸等豬肉食物的人的罹癌風險，聯邦食品暨藥物管理局表示將撤出市場。(美聯社)

美國食品藥物管理局(FDA )7日宣布，美國養豬業常用獸藥「卡巴多」(carbadox)可能讓人因食用熱狗、香腸和其他豬肉食品而罹患癌症 ，不久後將從市場上撤出，但豬肉產業聲明強烈反對。

卡巴多被添加到豬飼料中預防感染並有助豬隻增肥，FDA將近十年前首次針對該款藥物展開更新調查。

FDA指出，受卡巴多致癌 殘留物污染的豬肉可能會摻雜在熱狗和午餐肉等食品中，在致力徹除該藥物之際，不建議人們改變食物選擇 。

FDA於2016年即宣布將跨出卡巴多撤離市場的第一步。

有關卡巴多致癌的顧慮由來已久，1998年該藥物獲准時，FDA本來就認為有致癌顧慮，最終因一項測試而緩解；目前尚不清楚FDA為何2016年發出警告後未盡快停用卡巴多，而且FDA是在其他國家採取行動限制卡巴多多年後才發出警告。

FDA發言人拒絕說明卡巴多撤離市場的時間表，僅表示2016年首次針對1998年批准卡巴多的方法充分表達擔憂，養豬業多年來，有機會想辦法減輕該藥物撤離市場的潛在影響。

卡巴多製造商 Phibro Animal Health Corporation將飼餵卡巴多吹捧為抗菌和讓豬肥胖的行業標準；品牌Mecadox的該藥物被添加到全國養豬場飼料。

國家豬肉生產者委員會(National Pork Producers Council)去年致信FDA稱，撤除卡巴多恐導致數百萬頭豬隻死亡，未來十年豬隻將受細菌感染而衍生53億元成本；又說，卡巴多是治療幼豬胃腸道疾病、改善健康的藥品，不可或缺，卡巴多撤離市場，獸醫可能轉用其他抗生素，恐怕產生更多威脅人體的抗藥性細菌。