富含奧米加-3脂肪酸食物 抗發炎最佳

奧米加-3脂肪酸能增進新陳代謝能力，提高身體的免疫力。(Getty Images)

發炎是人體受傷或受到有害刺激時的自然反應，但如果過度發炎，反而會引發出一堆健康問題，解決辦法之一就是靠營養，多攝取抗發炎的食物，不但可以減少身體發炎，還能減輕體重；營養專家建議，富含奧米加-3(Omega-3)脂肪酸的魚類，是最佳選擇。

奧米加-3脂肪酸為甚麼能夠降低發炎？因為它能壓抑發炎分子的製造。研究發現，奧米加-3脂肪酸能夠提升胰島素的敏感度，增進新陳代謝能力，改善體質，讓身體更健康、更具免疫力 。

「療癒博士」網站(DrCure.com)營養專家辛格(Tez Pratap Singh)說，富含油脂的魚，如鮭魚、鯖魚和沙丁魚，因為奧米加-3脂肪酸含量高，是抗發炎兼減肥的上選食物。

辛格指出，「高脂肪魚類的奧米加-3脂肪酸有助身體調整發炎反應能力。研究顯示，發炎會導致各種新陳代謝失常現象，不但減重 不成，反而增重。奧米加-3提升胰島素的敏感度後，血糖 的控制得宜，身體就不會過度儲存脂肪。

此外，奧米加-3還能刺激脂連蛋白(adiponectin，亦稱脂聯素)的生產。脂聯素是一種荷爾蒙，能促進脂肪的分解，也能改善新陳代謝。」