疑似鉛汙染 聯邦召回果泥袋擴大調查

兒童食用的蘋果肉桂果泥袋包裝可能遭鉛汙染，以有三家廠商召回。圖為上月底最先宣布召回的WanaBana蘋果肉桂果泥。(美聯社)

在接獲更多疾病與產品召回報告後，聯邦衛生官員針對以兒童為行銷目標的蘋果肉桂果泥袋(fruit pouches)鉛汙染擴大調查。

聯邦食品暨藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration)表示，目前已至少收到五州七個發病案例報告，可能與受汙染的果泥袋有關。

聖路易Schnucks Markets和賓州Weis Markets of Sunbury兩家新公司宣布召回某些肉桂蘋果泥；稍早，佛羅里達州業者 WanaBana已宣布召回所有蘋果肉桂果泥。

FDA 官員說，疑似有高含量鉛的肉桂蘋果泥零售管道包括亞馬遜(Amazon)、一元樹(Dollar Tree) 以及 Schnucks 和 Eatwell Markets 日用雜貨店。北卡羅來納州 衛生官員正針對與WanaBana公司產品相關的四名兒童血濃度升高報告進行調查。

FDA表示，兒童和其他食用這些食品的人都應該接受鉛中毒檢測 。

鉛對所有年齡層都有毒，對兒童傷害特別大，多數鉛中毒者沒有明顯症狀；FDA 說，短時間接觸鉛可能導致頭痛、腹痛、嘔吐和貧血。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)稱，鉛等重金屬可透過土壤、空氣、水或工業過程進入食品，接觸鉛將嚴重危害兒童健康，對大腦和神經系統造成損害、減緩發育。