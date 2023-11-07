延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

示意圖。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

包爾文（Neil Paulvin）是研究長壽與再生醫學的醫生，在這個領域已工作了20年。他說，他最常被問到的問題，就是服用什麼樣的保健品能延緩衰老。

過去幾年來，包爾文每天服用的保健品是牛磺酸（taurine）。牛磺酸是一種人體必需的氨基酸，在人體的消化系統、心血管、骨骼、肌肉 與神經系統中發揮不可或缺的作用。

包爾文說，服用牛磺酸後，他發現自己的整體能量水準、運動表現和恢復時間都有了改善。以下是包爾文提到牛磺酸對身體一些潛在的好處：

1. 改善心臟健康降低血壓

牛磺酸具有抗氧化和抗發炎的功用，能使人體電解質平衡並改善脂質。它還有助於調節血壓和血管功能，保持最佳血流量，降低罹患高血壓 、動脈粥狀硬化（動脈硬化）和心臟病的風險。

2. 為線粒體注入活力

線粒體（mitochondria）負責在體內產生能量，但隨著年齡的增長，線粒體功能障礙會導致疲勞和其他與年齡有關的疾病；補充牛磺酸則有助於保護這些細胞器免受損傷。

3. 刺激幹細胞生成和有助修復DNA

研究顯示，牛磺酸有助於刺激幹細胞的生成，尤其是神經幹細胞，除了能促進大腦功能外，還能促進全身各樣組織的再生。

牛磺酸也能清除有害的自由基，具有保護DNA的功能，同時還能強化DNA修復機制、減少基因突變的發生，促進細胞的整體健康。

4. 增加肌肉量

牛磺酸具有細胞增溶劑（cell volumizer）的功能，能將水分吸入肌肉細胞，為肌肉生長創造更有好的環境。

牛磺酸不是長壽萬靈丹

包爾文說，他每天服用約2,000毫克牛磺酸，但對於那些剛開始服用的人，他建議從約500至1,000毫克等較低劑量開始，然後逐漸增加。他說，當然在開始服用任何新的保健品前，最好先諮詢醫生。

如果不想服用保健品，包爾文建議，可以在膳食中添加更多牛磺酸含量高的食物，包括雞肉、火雞肉、鯛魚、鮪魚、干貝、海藻與牛肉等。

包爾文提醒，雖然保健品可以在促進健康和長壽方面發揮作用，但它們應該是個人整體、綜合保健計畫的一部分，這個計畫包括健康的飲食、定期運動、壓力管理和選擇健康的生活方式。