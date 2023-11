好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

蛋。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

水煮蛋用途廣泛,且富含約7克的蛋白質 ,可為你提供一天所需能量,但要煮出完美恰到好處的水煮蛋,卻讓不少人傷透腦筋;因此,包括好市多 (Costco)在內有許多商家,都販售煮熟剝殼的水煮蛋產品,讓你不用再為煮蛋煩腦了。

雖然好市多自家品牌Kirkland的有機熟蛋,打開包裝就可以開心享用,但這種便利卻是有代價的;根據好市多食品資料庫,一包32顆煮好的雞蛋 ,平均售價要9.99美元;聽起來好像沒有很貴,但與目前市面的生雞蛋相比,可就是貴上了許多。

根據聯邦食品與藥物管理局 (The U.S. Food and Drug Administration)報告,煮熟的雞蛋應該要在煮好後的一周內食用;但Kirkland的水煮蛋似乎違反了這時間法則,保存期限居然長達近兩個月。

根據用戶說法,這超長保存期限主要是因為其包裝方法;普通商家的水煮蛋不是充滿了防腐劑,就是像好市多無防腐劑的版本一樣,靠著在包裝袋中灌滿氮氣,創造了一個無氧環境;因為在沒有氧氣的情況下,自然分解過程就會因此而大幅放慢。

因此,Kirkland的水煮蛋無氧環境一但被打破,其超長保存期限的護力也跟著被破解;當氧氣開始滲入,雞蛋就會開始正常老化和生長黴菌。

不過,雖然好市多的水煮蛋有32顆的大包裝選項,這並非意味著你一次就打開全部32顆水煮蛋;好市多的32顆包裝水煮蛋,分成16份小包裝,每兩顆水煮蛋真空包裝在一起;因此,每次打開一個包裝只會有兩顆水煮蛋受影響,其他的仍安全封裝在真空中,不受自然因素影響;消費者無須擔心得一口氣吃完32顆水煮蛋。