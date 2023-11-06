好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

蛋。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

水煮蛋用途廣泛，且富含約7克的蛋白質 ，可為你提供一天所需能量，但要煮出完美恰到好處的水煮蛋，卻讓不少人傷透腦筋；因此，包括好市多 (Costco)在內有許多商家，都販售煮熟剝殼的水煮蛋產品，讓你不用再為煮蛋煩腦了。

雖然好市多自家品牌Kirkland的有機熟蛋，打開包裝就可以開心享用，但這種便利卻是有代價的；根據好市多食品資料庫，一包32顆煮好的雞蛋 ，平均售價要9.99美元；聽起來好像沒有很貴，但與目前市面的生雞蛋相比，可就是貴上了許多。

根據聯邦食品與藥物管理局 (The U.S. Food and Drug Administration)報告，煮熟的雞蛋應該要在煮好後的一周內食用；但Kirkland的水煮蛋似乎違反了這時間法則，保存期限居然長達近兩個月。

根據用戶說法，這超長保存期限主要是因為其包裝方法；普通商家的水煮蛋不是充滿了防腐劑，就是像好市多無防腐劑的版本一樣，靠著在包裝袋中灌滿氮氣，創造了一個無氧環境；因為在沒有氧氣的情況下，自然分解過程就會因此而大幅放慢。

因此，Kirkland的水煮蛋無氧環境一但被打破，其超長保存期限的護力也跟著被破解；當氧氣開始滲入，雞蛋就會開始正常老化和生長黴菌。

不過，雖然好市多的水煮蛋有32顆的大包裝選項，這並非意味著你一次就打開全部32顆水煮蛋；好市多的32顆包裝水煮蛋，分成16份小包裝，每兩顆水煮蛋真空包裝在一起；因此，每次打開一個包裝只會有兩顆水煮蛋受影響，其他的仍安全封裝在真空中，不受自然因素影響；消費者無須擔心得一口氣吃完32顆水煮蛋。